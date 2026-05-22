Vid 62 års ålder framstår skådespelerskan Lisa Rinna som oigenkännlig efter en hårförvandling.

Den amerikanska skådespelerskan Lisa Rinna fortsätter att göra succé på röda mattan med sitt ständigt föränderliga utseende. På amfAR-galan i Cannes dök hon upp med en frisyr som skiljer sig radikalt från hennes karaktäristiska korta bruna frisyr. Med voluminöst platinablont hår, en retrokänsla och en spektakulär klänning väckte hon uppmärksamhet vid detta slående framträdande.

Lisa Rinna överraskar med en retro platinablond frisyr

Lisa Rinna, känd i åratal för sin signaturkorta bruna frisyr, överraskade alla genom att uppträda med en imponerande voluminös platinablond frisyr (en peruk) på amfAR-galan i Cannes. Hon hade valt en retro bouffant bob, inspirerad av de eleganta silhuetterna från tidigare decennier.

Denna hår"förvandling" stod i skarp kontrast till hennes vanliga stil och framhävde ytterligare hennes slående makeup. Med håret bakåtsatt och nästan vitt hade Lisa Rinna ett radikalt annorlunda utseende, till den grad att det var nästan oigenkännligt för vissa observatörer.

En metallisk klänning för amfAR-galan

För att komplettera denna skönhetsförvandling valde Lisa Rinna en couture-klänning av Kevin Germanier. Den flerfärgade skapelsen blandade nyanser av blått, grönt, gult och lila i en metallisk effekt som påminner om skimrande fransar.

Klädseln, tillverkad av återvunnet material enligt flera specialiserade medier, hade även pärldetaljer och mycket tydliga strukturerade axlar. Ensemblen kompletterades med diamantinfattade smycken och silverfärgade platåskor, vilket förstärkte silhuettens teatrala aspekt.

En vecka präglad av flera skönhetsförvandlingar

Detta framträdande i Cannes var inte Lisa Rinnas första hårförvandling på senare tid. Bara några dagar tidigare hade hon redan överraskat alla på en premiär i Los Angeles med väldigt korta blonda lockar i en annorlunda retrostil.

Sedan, vid ett annat evenemang som hölls under filmfestivalen i Cannes 2026 (12-23 maj), valde hon en svart bob med en "wet look", skapad med hjälp av perukdesignern Sofia Laskar. Inom loppet av en vecka genomgick Lisa Rinna således ett flertal färg- och frisyrbyten, vilket bekräftade hennes förkärlek för "estetiska transformationer".

En modefigur som gillar att ta risker

I flera år har Lisa Rinna etablerat sig som en mycket eftertraktad personlighet tack vare sina mode- och skönhetsval. Känd för sitt extravaganta utseende och skulpterade figurer, tvekar hon inte att experimentera med frisyrer, smink eller spektakulära outfits.

Hennes framträdanden på röda mattan väcker regelbundet reaktioner på sociala medier, där vissa användare hyllar hennes "stilistiska djärvhet" medan andra blir förvånade över hennes upprepade förvandlingar.

amfAR-galan, ett evenemang som kändisar i Cannes inte får missa

Varje år samlar amfAR-galan ett flertal personligheter från film-, mode- och underhållningsvärlden under filmfestivalen i Cannes. Detta välgörenhetsevenemang är känt lika mycket för sina insamlingar till HIV-forskning som för sina spektakulära modeframträdanden. Lisa Rinna var bland kändisarna som var närvarande vid 2026 års upplaga, som präglades av många slående skönhetsförvandlingar.

Med sin platinablonda look och skimrande klänning lyckades Lisa Rinna sticka ut på ett evenemang som redan var fullt av spektakulära framträdanden. Med sin retro platinablonda frisyr, grafiska makeup och livfulla metallklänning bekräftade hon återigen sin förkärlek för "spektakulära" looks.