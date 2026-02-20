Search here...

Klädd i strandkläder med sin basketspelarefästmö, skapar denna före detta cheerleader furore

Jade Jones sätter sociala medier i brand med ett foto taget under en tropisk semester. Den tidigare cheerleadern från Iowa State och fästmö till den amerikanska basketspelaren Tyrese Haliburton fängslar fansen med sin naturliga skönhet och uppenbara koppling till sin blivande make.

En himmelsk semester i solen

Jade delade nyligen bilder på Instagram från en "ö-semester med min bebis" , där hon självsäkert poserade vid vattnet. Kommentarer från NBA-fans flödade över internet: "Bokstavligen perfekt", "Du strålar" och "Felfri", vilket bevisar att hennes karisma sträcker sig långt bortom planen. Som lärare och influencer blandar hon sportig elegans med en avslappnad stil, vilket väcker minnen från sina cheerleading-dagar.

Ett enat par som står inför utmaningar

Jade Jones förkroppsligar den "ideala partnern", enligt tabloiderna: hon stöttar Tyrese Haliburton under hela hans rehabilitering, är närvarande vid träningspass såväl som under mer intima stunder av tvivel, samtidigt som hon kultiverar sin egen väg, mellan undervisning, personliga projekt och resor. Hon definierar sig inte enbart utifrån sin partners karriär; tvärtom bygger hon sin egen professionella identitet och delar med honom en balanserad vision om framgång.

Deras historia bygger på en dynamik av ömsesidigt stöd: medan Tyrese glänser på planen och navigerar de utmaningar som är inneboende i elitidrott, förkroppsligar Jade stabilitet, vänlighet och jordnära förankring. Hon framstår som en tyst kraft, kapabel att bringa normalitet och lätthet till en vardag präglad av medietryck och NBA:s krav. Deras hund, Ames, symboliserar den kokong de har byggt tillsammans – ett enkelt och varmt hem trots livets virvelvind som professionell idrottare.

Deras gemensamma äventyr, vare sig det är resor till Disney, Europaresor eller utflykter till Abu Dhabi, illustrerar ett par som firar både stora prestationer och små ögonblick av kontakt. Denna kemi främjar bilden av ett modernt "powercouple": ambitiöst men ändå lättillgängligt, ambitiöst men djupt engagerat i familjevärderingar och autenticitet.

Kort sagt, Jade Jones foto med sin fästman Tyrese Haliburton är mer än bara ett enkelt inlägg: det symboliserar stark kärlek, motståndskraft inför motgångar inom idrott och en magnetism som förenar basket- och livsstilsfans. Tillsammans framstår de som en sammansvetsad, glädjefylld och inspirerande duo, där professionell framgång och personlig balans går hand i hand.

