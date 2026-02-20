Search here...

"Vi misstas alltid för varandra": likheten mellan dessa två skådespelerskor gör internetanvändare vilda

Léa Michel
Extrait de la série « Tell me Lies » et du film « Divergent »

Shailene Woodley och Grace Van Patten, två framväxande amerikanska skådespelerskor, skapar uppmärksamhet för sin slående likhet, vilket gör fansen förbryllade. I en nyligen genomförd intervju refererade "Divergent"-stjärnan själv till Grace Van Patten som sin "tvilling", vilket bekräftar att de båda tycker att dessa återkommande förväxlingar är roliga.

En likhet som går tillbaka till en tid då den finns kvar.

Shailene Woodley och Grace Van Patten delar vågigt brunt hår och ett busigt leende som gör dem nästan identiska på bilder. Under kampanjen för säsong 2 av "Paradise" skrattade Shailene när en reporter frågade : "Vi kallar varandra 'Hej tvilling!' varje gång vi ses eftersom alla märker det. Vi blir misstagna för varandra hela tiden ." Grace, stjärnan i serien "Tell Me Lies", hade redan skämtat om det i podcasten " Call Her Daddy " och erkänt att hon ofta misstagits för Shailene i sina tidiga dagar.

Fansen blir vilda på sociala medier

Internet exploderade av reaktioner: ”När jag såg Grace första gången trodde jag att det var Shailene”, skrev en användare, medan en annan föreslog: ”De borde spela systrar!” Kommentarer översvämmade videoklippen från intervjun, med fraser som ”De är så lika, det är galet” eller ”Grace är Shailene för 10 år sedan.” Denna likhet roade lika mycket som den fascinerade, och ökade synligheten för båda skådespelerskorna.

Parallella och lovande karriärer

Shailene Woodley, en ikon från 2010-talet tack vare "Divergent" och "The Fault in Our Stars", förbereder sin comeback i "Paradise". Grace Van Patten är å andra sidan en succé i "Tell Me Lies", en serie som lades ner efter tre säsonger men som lämnade ett bestående intryck. Utöver sina fysiska likheter delar de två skådespelerskorna också en intensiv skådespelarstil som föredrar sårbarhet framför sofistikering.

Shailene Woodley har etablerat sig som ansiktet utåt för en generation genom att porträttera hjältinnor som är både motståndskraftiga och djupt mänskliga, långt ifrån traditionella Hollywood-arketyper. Grace Van Patten följer för sin del i denna tradition samtidigt som hon uppdaterar den. Deras respektive framgångar vittnar om en publik aptit för ansikten som verkar bekanta, och därför djupt trovärdiga.

Kort sagt, likheten mellan Shailene Woodley och Grace Van Patten överskrider generationer av skådespelerskor och skapar ett oväntat viralt fenomen. Ett bevis på att ibland kan en enkel blick koppla samman två talanger och sätta internet i brand!

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Med sina "kattögon" fängslar den här sångerskans look hennes fans

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Med sina "kattögon" fängslar den här sångerskans look hennes fans

Med sina kattliknande ögon accentuerade av ett eyeliner-stycke fängslar Daniela Avanzini, medlem i den amerikanska tjejgruppen Katseye, sina...

Vid 50 års ålder bryter Charlize Theron tystnaden om "oacceptabelt beteende" i Hollywood.

Charlize Theron reflekterar över sin Hollywoodkarriär och fördömer "oacceptabla beteenden" som hon inte längre skulle tolerera idag. I...

Cindy Crawford firar sin 60-årsdag med en look direkt från 1990-talet

Cindy Crawford bevisar återigen att stil inte har någon åldersgräns. Modeikonen firade sin födelsedag med tidlös elegans genom...

Vid 22 publicerar Millie Bobby Brown ett personligt foto som väcker reaktioner

Millie Bobby Brown fortsätter att växa upp i offentlighetens ögon. För att fira sin födelsedag delade den brittiska...

Den här modellen visar upp sin personlighet på catwalken och fängslar sociala medier.

Under den senaste New York Fashion Week fångade ett uttrycksfullt framträdande på catwalken uppmärksamhet långt bortom modefantaster. Modellen...

Efter sitt framträdande utsätts sångerskan för "fat-shaming"-attacker online

Lauren Jauregui, tidigare ikonisk medlem i den amerikanska tjejgruppen Fifth Harmony, möter en våg av hat online efter...

© 2025 The Body Optimist