"Vi misstas alltid för varandra": likheten mellan dessa två skådespelerskor gör internetanvändare vilda

Shailene Woodley och Grace Van Patten, två framväxande amerikanska skådespelerskor, skapar uppmärksamhet för sin slående likhet, vilket gör fansen förbryllade. I en nyligen genomförd intervju refererade "Divergent"-stjärnan själv till Grace Van Patten som sin "tvilling", vilket bekräftar att de båda tycker att dessa återkommande förväxlingar är roliga.

En likhet som går tillbaka till en tid då den finns kvar.

Shailene Woodley och Grace Van Patten delar vågigt brunt hår och ett busigt leende som gör dem nästan identiska på bilder. Under kampanjen för säsong 2 av "Paradise" skrattade Shailene när en reporter frågade : "Vi kallar varandra 'Hej tvilling!' varje gång vi ses eftersom alla märker det. Vi blir misstagna för varandra hela tiden ." Grace, stjärnan i serien "Tell Me Lies", hade redan skämtat om det i podcasten " Call Her Daddy " och erkänt att hon ofta misstagits för Shailene i sina tidiga dagar.

Fansen blir vilda på sociala medier

Internet exploderade av reaktioner: ”När jag såg Grace första gången trodde jag att det var Shailene”, skrev en användare, medan en annan föreslog: ”De borde spela systrar!” Kommentarer översvämmade videoklippen från intervjun, med fraser som ”De är så lika, det är galet” eller ”Grace är Shailene för 10 år sedan.” Denna likhet roade lika mycket som den fascinerade, och ökade synligheten för båda skådespelerskorna.

No me digan que no hay un parecido entre Grace van patten y shailene woodley SON IGUEALES pic.twitter.com/L3MS7EpBuH — selee❤️‍🔥VI A TAYLOR (@guiltysirn13) 28 januari 2026

Parallella och lovande karriärer

Shailene Woodley, en ikon från 2010-talet tack vare "Divergent" och "The Fault in Our Stars", förbereder sin comeback i "Paradise". Grace Van Patten är å andra sidan en succé i "Tell Me Lies", en serie som lades ner efter tre säsonger men som lämnade ett bestående intryck. Utöver sina fysiska likheter delar de två skådespelerskorna också en intensiv skådespelarstil som föredrar sårbarhet framför sofistikering.

Shailene Woodley har etablerat sig som ansiktet utåt för en generation genom att porträttera hjältinnor som är både motståndskraftiga och djupt mänskliga, långt ifrån traditionella Hollywood-arketyper. Grace Van Patten följer för sin del i denna tradition samtidigt som hon uppdaterar den. Deras respektive framgångar vittnar om en publik aptit för ansikten som verkar bekanta, och därför djupt trovärdiga.

Kort sagt, likheten mellan Shailene Woodley och Grace Van Patten överskrider generationer av skådespelerskor och skapar ett oväntat viralt fenomen. Ett bevis på att ibland kan en enkel blick koppla samman två talanger och sätta internet i brand!