Hon blir hånad för sin figur på tv, läser de värsta kommentarerna och tycker att de är roliga.

Vid bara 26 års ålder har den amerikanska tv-programledaren Carissa Codel blivit ett sant fenomen på sociala medier. Hon kritiserades för sin figur, som av vissa tittare ansågs vara "för generös", men programledaren för Fox 49 i Missouri (USA) hittade ett briljant – och roligt – sätt att bemöta sina kritiker: hon läser deras hånfulla kommentarer i sändning med sin tv-programledaresröst. Resultatet? Miljontals visningar och en våg av beundran för hennes självironiska humor.

När humor blir ett vapen mot kroppsskamning

Carissa Codel började nyligen lägga upp korta videor på TikTok och Instagram där hon lekfullt, med låtsas allvar, tar upp de förolämpningar och absurda kommentarer som vissa internetanvändare riktar mot henne. "Jag tror att min favorit fortfarande är: 'Hon har tillräckligt med muffins för att öppna två bagerier'", skämtar hon i en av sina videor. Mellan groteska fraser och klumpiga komplimanger förvandlar journalisten hån till en "komedishow", vilket bevisar att man kan skratta åt vad som helst när man vet sitt värde.

Denna självironiska humor har resonerat med publiken: över 5 miljoner visningar på Instagram och mer än 200 000 följare som övertygats av hennes äkthet. Hennes sätt att fullt ut acceptera sin kropp, utan filter eller falsk blygsamhet, har gjort henne till en kraftfull röst för kroppspositivitet.

Självförtroende som föds ur erfarenhet och motståndskraft

Bakom den lättsamma tonen och de slagkraftiga oneliners odlar Carissa Codel en motståndskraftig inställning som hon utvecklade från sina tidiga dagar inom journalistiken vid 18 års ålder. Det krävdes mod för henne att exponera sig för kameror och offentlig granskning . "Jag vet vem jag är och jag vet hur jag ser ut. De här kommentarerna påverkar mig inte; de får mig att skratta", förklarar hon. Hennes ohämmade tillvägagångssätt vänder på dynamiken: trollen blir omedvetet stjärnorna i en komedishow där hon sätter reglerna.

En modern och uppriktig bild av lokal journalistik

Carissa medger dock att hon från början fruktade att hennes videor skulle skada hennes professionella image eller hennes trovärdighet i sändningar. Tvärtom hände. Hennes humor och uppriktighet stärkte hennes kontakt med tittarna, som nu ser henne som en autentisk och lättillgänglig personlighet. "Folk ser mig som en riktig person, inte bara en journalist bakom ett skrivbord", sammanfattar hon. Och det är utan tvekan denna enkelhet – i kombination med en hälsosam dos mod – som gör henne till en inspirerande figur inom lokal journalistik i sociala mediers tidsålder.

Carissa Codel förvandlar attacker till skratt och påminner oss briljant om att ett leende kan vara det kraftfullaste vapnet mot vardaglig grymhet. Genom att blanda humor, självförtroende och uppriktighet gör den unga journalisten mer än att bara underhålla internet: hon uppmanar alla att helt acceptera sin image och inte längre låta sig definieras av andras blickar. Detta är ytterligare ett bevis på att när man ställs inför kritik är det bästa svaret ofta ... ett väl framfört skämt.