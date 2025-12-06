Search here...

Jessica Biel visar upp sin arm- och ryggträning

Tatiana Richard
@jessicabiel/Instagram

Jessica Biel, känd för sin roll i "The Better Sister", delade nyligen med sig av en mycket efterfrågad inblick i sin träningsrutin för överkroppen. Tillsammans med sin tränare Ben Bruno demonstrerar hon riktade övningar. Hennes tillvägagångssätt visar att det är möjligt att kombinera effektivitet och njutning utan att gå till extremer.

En helkroppsbaserad metod

Skådespelerskan begränsar sig inte till bara arm- eller ryggövningar. Jessica Biel fokuserar på kompletta pass som inkluderar överkropp, ben och mage, vilket minskar behovet av ytterligare konditionsträning. Varje pass innehåller minst en ryggövning som också tränar biceps, en axelövning, en tricepsövning och övningar för underkroppen.

Enligt Ben Bruno, hennes tränare, är målet inte att göra allt på en gång, utan att variera rörelserna för att hålla motivationen uppe och utvecklas på lång sikt. Denna metod visar att genomtänkt träning, även måttlig, kan vara effektiv för att stärka kroppen.

Riktade övningar för armar och rygg

Jessica Biels träningsrutin innehåller flera signaturövningar. Dessa inkluderar assisterade ringpull-ups, unilateral rodd med rotation och skull crushers med ett upphöjt ben. Andra rörelser kombinerar balans- och styrketräning, såsom sidoplankan med ett resistansbandsrodd eller den bulgarska split squat kombinerad med en lateral raise.

Observera att alltför tunga vikter bör undvikas för att prioritera korrekt form och konsekvent ansträngning. Tanken är att skräddarsy varje träningspass efter dina egna förmågor, snarare än att jämföra dig själv med en kändis prestation.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Jessica Biel (@jessicabiel)

En uppmätt regelbundenhet

Jessica tränar regelbundet. Hennes pass ligger vanligtvis runt en intensitetsnivå på 7 av 10, med mer intensiva utbrott endast när en roll kräver det. För att komplettera sin träning utövar hon även yoga eller pilates, vilket främjar flexibilitet och allmänt välbefinnande. Denna rutin visar att det inte är nödvändigt att pressa kroppen till det yttersta för att uppnå resultat: konsekvens och att lyssna på kroppen är fortfarande de bästa allierade.

Lyssna på dig själv först och främst

Med inspiration från Jessica Biel är det viktigt att komma ihåg att alla bör respektera sin egen takt. Det finns ingen skyldighet att följa ett sådant strukturerat eller intensivt träningspass. Du behöver inte "underhålla din kropp" med dagliga pass om det inte passar dina önskemål eller din livsstil. Det viktiga är att hitta det som får dig att må bra, oavsett om det är en daglig promenad, lite stretching eller helt enkelt vila. Att lyssna på din kropp, snarare än att följa en extern modell, är fortfarande nyckeln till välbefinnande och varaktig hälsa.

Kort sagt visar Jessica Biel och hennes tränare att det är möjligt att kombinera styrka och glädje i en realistisk träningsrutin. Men alla kan anpassa dessa principer till sitt eget liv, utan press eller skuld, och fira varje liten fysisk seger på sitt eget sätt.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Som författare utforskar jag skönhet, mode och psykologi med känslighet och nyfikenhet. Jag tycker om att förstå de känslor vi upplever och att ge en röst åt dem som hjälper oss att bättre förstå oss själva. I mina artiklar strävar jag efter att överbrygga klyftan mellan vetenskaplig kunskap och våra vardagliga erfarenheter.
Article précédent
"Jag är 36 och har inga barn": den här skådespelerskan bryter ett tabu
Article suivant
Rihanna avslöjar en oväntad sida av sitt liv på Barbados

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Rihanna avslöjar en oväntad sida av sitt liv på Barbados

För att fira Barbados 59:e självständighetsdag gav Rihanna sina fans en sällsynt inblick i sitt liv som mamma...

"Jag är 36 och har inga barn": den här skådespelerskan bryter ett tabu

I ett utdrag från sitt framträdande i podcasten "Know Thyself" säger den amerikanska skådespelerskan och sångerskan Lucy Hale...

Med elegans gör Sofía Vergara (53 år) sensation i vit klänning

Sofía Vergara skapade nyligen furore på en väns födelsedagsfest när hon dök upp i en vit sidenklänning från...

"En krona kan inte köpas": Miss Universe 2025 bryter tystnaden om fusk-anklagelserna

Två veckor efter sin kröning befinner sig Fátima Bosch, Miss Mexiko som blev Miss Universum 2025, i centrum...

För 31 år sedan avslöjade den här rollen Cameron Diaz skönhet för världen.

För trettioett år sedan gjorde Cameron Diaz en sensationell entré på bio i "The Mask", regisserad av Chuck...

Karol G, latinamerikanska ikonen som sätter sin prägel på världsscenen

Karol G, vars riktiga namn är Carolina Giraldo Navarro, har blivit en framstående figur inom latinamerikansk musik och...

© 2025 The Body Optimist