"Kontorssiren": sångerskan Dua Lipas modesatsning fascinerar lika mycket som den förför

Mellan sina resor vet den brittiska sångerskan och låtskrivaren Dua Lipa alltid hur man visar upp sin stil. Nyligen i Warszawa valde hon en "kontorsiren"-look med en rosa Gucci-silkesblazer bar över en svart bralette.

"Kontorssiren"-looken, Dua Lipa-versionen

Fotokarusellen, som delats på hennes Instagram-konto, visar Dua Lipa i en ljusrosa Gucci-kavaj med spetsiga slag och glansig finish, knäppt i midjan och avslöjar en svart bralette under. Outfiten kompletterades med svarta byxor med hög midja, flera guldringar, inklusive en ormformad, och hennes förlovningsring, samt en mjuk svart läderväska. Ett sätt att undergräva den professionella garderoben.

Warszawa, ett stopp på en lång resesäsong

Denna resa till Polen är en del av vad som verkar vara en veritabel "reseera" för Dua Lipa. Bara några veckor tidigare var hon på safari i Sydafrika och besökte nationalparkerna Kruger och Sabi Sands. I april sågs hon också i Palermo på Sicilien, där hon enligt Condé Nast Traveler förberedde sig för sitt bröllop med fästmannen Callum Turner på Villa Igiea, ett hotell i Rocco Forte. Förlovningen hade bekräftats till juni 2025.

Med denna expertutformade "kontorsiren"-look bekräftar Dua Lipa återigen sin talang för att förvandla varje framträdande till ett mycket efterlängtat modeögonblick. Hon etablerar en berättarstil där varje outfit berättar en ny historia om hennes nuvarande era. En sak är säker: vart hon än går är alla ögon riktade mot henne.