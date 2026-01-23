Search here...

Vid 44 års ålder visar denna brasilianska modell upp sin figur på stranden

Anaëlle G.
@alessandraambrosio/Instagram

Den brasilianska modellen och skådespelerskan Alessandra Ambrosio publicerade nyligen ett foto på Instagram som omedelbart väckte furore. Den tidigare Victoria's Secret-ängeln strålar på en tropisk strand, med fötterna i turkost vatten, vänd mot en horisont av berg och segelbåtar.

Naturlig elegans

Klädd i en saffransfärgad orangefärgad klädsel – shorts och bolero (en kort jacka/uppknäppt väst) – och toppad med en stråhatt, förkroppsligar den brasilianska modellen en strålande och fridfull skönhet. Detta foto, troligen taget i Brasilien, återspeglar Alessandras koppling till sina rötter, såväl som hennes engagemang för en livsstil som balanserar sport, välbefinnande och personlig jämvikt.

En våg av beundran online

Inlägget genererade hundratusentals gilla-markeringar på bara några timmar och en lavin av lovord. Internetanvändare applåderade enhälligt hennes tidlösa karisma: "Du är en gudinna, tidlös!" , "Vid 44 är du mer inspirerande än någonsin", "Absoluta mål på stranden." Mellan hjärt- och eld-emojis och meddelanden av beundran var stödet överväldigande.

Som ambassadör för wellnessmärken och medgrundare av sin egen badklädeskollektion inspirerar Alessandra Ambrosio långt bortom catwalken. Dessa strandfoton är en del av en konsekvent bana: den av en kvinna som navigerar genom åren med lugn, en autenticitet som hennes fans fortsätter att fira.

Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
