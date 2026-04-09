Anne Hathaway återupptar den ikoniska luggen från filmen "The Devil Wears Prada"

Fabienne Ba.
Anne Hathaway dans « Le diable s'habille en Prada »

Under reklamturnén för "The Devil Wears Prada 2" väckte Anne Hathaway uppmärksamhet med en frisyr som påminde om en av de mest minnesvärda lookerna från den första filmen. Den amerikanska skådespelerskan återupplevde den ikoniska luggen som förknippas med hennes karaktär Andy Sachs, vilken har blivit ett skönhetsfavorit sedan 2006.

En frisyr som har blivit ikonisk i filmen

Anne Hathaway fängslade en generation med sin roll som Andy Sachs i "The Devil Wears Prada". Bland de visuella elementen som förknippas med karaktären blev den raka luggen som bärs med en strukturerad hästsvans en av filmens signaturfrisyrer. Under marknadsföringen av uppföljaren dök skådespelerskan upp med en frisyr som påminde om denna numera ikoniska look.

Detta stilval återspeglar filmens visuella universum, starkt influerat av mode. Andy Sachs frisyr återspeglar karaktärens utveckling i filmen och symboliserar hans gradvisa fördjupning i lyx- och medieindustrin.

Återkomsten av en skönhetsikon från 2000-talet

Sedan den första filmen släpptes har Andy Sachs karaktäristiska lugg regelbundet nämnts som en av 2000-talets definierande frisyrer. Nuvarande trender visar ett förnyat intresse för stilar inspirerade av denna era, både inom mode och skönhet. Flera experter observerar en återkomst av strukturerade klippningar i kombination med mer naturliga finish, vilket återspeglar en förskjutning mot mindre rigida stilar.

Ett centralt visuellt element i filmens universum

Filmen "The Devil Wears Prada" är känd för sitt inflytande på populärkulturen och uppfattningen om modebranschen. Huvudpersonens stilistiska förändringar bidrar till berättelsen och illustrerar de personliga och professionella förändringar hon genomgår. Att detta element återkommer i marknadsföringen av den andra filmen understryker vikten av visuell kontinuitet i franchisens kommunikationsstrategi.

Anne Hathaways frisyr visar hur vissa stilar kan finnas kvar i den kollektiva fantasin åratal efter att de dykt upp på film. Genom att återuppleva denna look hjälper skådespelerskan till att återupprätta fokus på en skönhetsikon som förknippas med en av de mest citerade filmerna när det gäller mode inom film. Denna typ av visuell nickning bidrar till allmänhetens intresse för den nya filmens lansering.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Lisa Kudrow, skådespelerskan från "Vänner", avslöjar varför hon kände sig som "den sjätte"

