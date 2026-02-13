Denna framgångsrika sångare, som blivit utsatt för hot, vidtar "strikta åtgärder"

Den sydkoreanska K-popsångerskan, skådespelerskan och tv-presentatören IU (Lee Ji-eun) har i flera månader utsatts för en våg av trakasserier och personliga hot online. Som svar på dessa attacker tillkännagav hennes byrå, EDAM Entertainment, införandet av "stränga rättsliga åtgärder mot de som är ansvariga för ärekränkande meddelanden, illvilliga rykten och hotfullt beteende" riktat mot artisten och hennes familj.

En stor rättslig operation mot förtal

Enligt myndighetens uttalande lämnade IU in 96 brottmåls- och civilrättsliga stämningar under 2025 via advokatbyrån Shinwon. Dessa stämningar riktar sig mot internetanvändare som publicerade stötande kommentarer, falsk information eller ärekränkande innehåll på plattformar som Naver, Theqoo, DC Inside, YouTube, X (tidigare Twitter) och Instagram.

Flera domstolsbeslut har redan meddelats:

Sju böter utfärdades till förövare.

En person dömdes till böter på 5 miljoner won (cirka 3 700 dollar) för att ha spridit falska spionrykten.

En annan fick betala 30 miljoner won (nästan 22 000 dollar) för att ha spridit falska anklagelser om plagiat.

En tredje man fick 10 månaders villkorligt fängelsestraff i 2 år för att ha upprepade gånger spridit falsk information och hatiska kommentarer.

Fysiska hot som inte går ostraffade

Utöver cyberattackerna avslöjade EDAM Entertainment att flera personer försökte närma sig IU eller hennes familj i deras hem, och till och med nära agenturens kontor. Några hotade också eller krävde pengar. Dessa individer greps av polisen, och utredningarna pågår. Agenturen tar en fast hållning: "Vi kommer att vidta kraftfulla rättsliga åtgärder, utan någon mildhet, mot alla handlingar som hotar vår artists säkerhet", står det i det officiella uttalandet.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av 이지금 IU (@dlwlrma)

Ständig vaksamhet mot skadligt beteende

EDAM uppgav också att de kontinuerligt övervakar sociala medier, forum och musikplattformar för att identifiera nytt skadligt innehåll. Klagomål har redan lämnats in mot YouTube-kanaler som "cyberförstörare", det vill säga de som specialiserar sig på att sprida sensationella rykten. Byrån har till och med inlett rättsliga förfaranden utomlands, särskilt i USA, för att få fram identiteten på användare som är inblandade på internationella plattformar som Threads.

Inför ökningen av trakasserier och hot online exemplifierar IU konstnärernas växande beslutsamhet mot nätvåld. Genom att vidta ett flertal rättsliga åtgärder hoppas hon inte bara kunna skydda sin egen och sina nära och kära säkerhet, utan också skicka ett tydligt budskap: förtal och trakasserier, oavsett om de är digitala eller fysiska, kommer inte längre att gå ostraffade.