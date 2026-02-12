"En källa till stolthet": Angelina Jolie diskuterar stolt sina ärr efter sin förebyggande mastektomi

Angelina Jolie talade nyligen med stor uppriktighet om ärren efter sin förebyggande canceroperation. För den kambodjansk-amerikanska skådespelerskan, regissören, manusförfattaren, producenten och goodwillambassadören är dessa inte tecken på smärta eller förlust, utan bevis på liv, på ett medvetet val och på ett engagemang för sig själv och sina barn.

Ett medicinskt beslut som offentliggjorts

År 2013 avslöjade Angelina Jolie att hon hade valt att opereras för att minska sin höga risk att utveckla cancer. Som bärare av BRCA1-genen fattade hon detta beslut efter att ha förlorat flera familjemedlemmar i sjukdomen. I en debattartikel som publicerades i internationell press förklarade hon att hon ville uppmuntra kvinnor att bli informerade och, om nödvändigt, överväga förebyggande alternativ anpassade till deras individuella omständigheter.

"Jag är stolt över mina ärr."

Idag talar Angelina Jolie öppet om sina ärr. I en intervju på France Inter förklarade hon: "Jag är stolt över mina ärr. Det är ett val jag gjorde för att överleva, för att finnas där för mina barn." Hon betonar att dessa märken berättar en historia, om en personlig kamp, men också om kvinnlig solidaritet.

I hennes senaste film, regisserad av filmskaparen Alice Winocour, bär karaktären hon spelar också synliga ärr, vilket återspeglar hennes egna erfarenheter. Denna parallell mellan konst och liv ger hennes skådespeleri en unik kraft.

[bädda in]https://www.youtube.com/shorts/hoc94zXRhOY[/bädda in]

En inverkan som går bortom film

Sedan hon offentligt tillkännagav sin operation har Angelina Jolie blivit en global personlighet. Det som har kallats "Angelinaeffekten" har lett till en betydande ökning av förfrågningar om genetiska tester i flera länder. I Frankrike registrerade specialiserade centra en ökning med 20 % av konsultationer relaterade till ärftliga cancerrisker under månaderna efter hennes offentliga uttalande. Hennes budskap? Att uppmuntra välgrundade, personliga val som respekterar varje individs resa. Hon betonar att "tillgång till screening och vård aldrig ska bero på var du bor eller dina ekonomiska resurser."

Bryter tystnaden, ger mening

Angelina Jolie talar inte bara om förebyggande medicin, utan också om en djupt förändrad relation till sin kropp. För henne är dessa ärr inte något att dölja, utan något att förstå, acceptera och till och med hedra. I en värld där representationen av kvinnors kroppar till stor del styrs av normer, erbjuder hon en annan vision: en kropp som levs i, formas, värdigas och befriad från andras blickar.

Hon säger att hon delar dessa synliga märken med "många kvinnor hon älskar", med hänvisning till en tyst gemenskap av kvinnor som också har ställts inför svåra beslut. "Jag blir alltid rörd när jag ser andra kvinnor dela sina", anförtror hon.

Angelina Jolie hävdar att hennes ärr inte är svagheter, utan bevis på styrka. Genom att tala öppet om sin resa erbjuder hon ett nytt sätt att tänka kring hälsa, kropp och systerskap. Hennes berättelse fortsätter att inspirera, inte genom hjältemod, utan genom dess äkthet och hennes engagemang för att göra skillnad för alla kvinnor.