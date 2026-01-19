I en kristallklänning glittrar Heidi Klum på stranden

Under inspelningen av den 20:e säsongen av "Germany's Next Topmodel" förvandlade den tyska supermodellen Heidi Klum Venice Beach till en veritabel high-fashion catwalk. I en glittrande Julien Macdonald-klänning fängslade hon alla och erbjöd en mästerklass i elegans under den kaliforniska solen.

En kristallvision av Julien Macdonald

För denna solnedgångsscen anförtrodde Heidi Klum designen till sin mångårige vän och samarbetspartner, Julien Macdonald, känd för sina djärva och bländande skapelser. Resultatet: en lång tyllklänning prydd med tusentals Swarovski-kristaller, buren över en vit metallisk body med djup halsringning. Varje rörelse hos Heidi Klum fångade skymningsljuset och skapade en skimrande spegeleffekt som påminner om den fina snöflingan – en himmelsk syn som fansen kallar "Snöängel".

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av JULIEN MACDONALD OBE (@julienmacdonald)

Elegant på sanden och nära band bakom kulisserna

För att fullända sin isängel-look lade Heidi till en överdimensionerad vit fjäderkappa som flöt majestätiskt på Venice Beachs sand. Med håret uppsatt i naturliga vågor och dolt bakom vita solglasögon ledde hon en utmaning för deltagarna medan hon hade roligt mellan tagningarna. Stämningen var glädjefylld: Julien Macdonald, närvarande på inspelningsplatsen som gästdomare, delade detta ögonblick av kreativitet och elegans med henne.

Denna fotografering symboliserar mer än bara ett tv-segment: den bekräftar Heidi Klums tidlösa inflytande på mode. I årtionden har hon vetat hur man fångar uppmärksamhet med naturlighet och djärvhet och förvandlar varje framträdande till en händelse.