I Paris hyllar Paris Hilton couture i en rörande video

Under sin tid i Paris lånade Paris Hilton ut sin image till en ny modekampanj som hyllar fransk couture och elegans. Genom "From Paris with Love" blir huvudstaden bakgrunden till en dialog mellan arv och modernitet, under Karl Lagerfelds signatur.

Ett nytt samarbete med Karl Lagerfeld-huset

För vår/sommarsäsongen 2026 presenterar varumärket Karl Lagerfeld det andra kapitlet i sitt samarbete med Paris Hilton. Modekampanjen, med titeln "From Paris with Love", fortsätter det redan pågående partnerskapet mellan modehuset och den amerikanska entreprenören. Videon, som är filmad i Paris, antar en kontrasterande estetik. Svartvitt, den visuella signaturen som förknippas med Karl Lagerfelds värld, strukturerar huvudsilhuetterna. Samtidigt framträder färginslag i de sekundära linjerna, vilket ger en touch av pop och lättillgänglig energi.

För Karl Lagerfeld är detta samarbete en del av en internationell synlighetsstrategi. Att associera en globalt erkänd person med varumärkets universum gör det möjligt att nå en bredare publik samtidigt som estetisk konsistens bibehålls. Sedan Karl Lagerfelds bortgång 2019 har varumärket fortsatt sin utveckling, byggt vidare på hans arv och samtidigt utökat sina samarbeten.

Paris, en symbolisk miljö för en hyllning till couture

Att välja Paris som bakgrund är ingen slump. Som världens modehuvudstad förkroppsligar staden den franska couturens historia och prestige. Bilderna leker med detta arv: Haussmann-arkitektur, naturligt ljus och en elegant atmosfär skapar en raffinerad, nästan filmisk miljö. Långt ifrån att vara en enkel marknadsföringsövning lyfter kampanjen fram idén om en kvinna som omfamnar olika aspekter av sin identitet: oberoende, modern och självsäker. Denna vision återspeglar utvecklingen av Paris Hiltons offentliga image, nu när hon är entreprenör och en etablerad figur inom popkulturen.

En hyllning till couture i hjärtat av Paris

Genom "From Paris with Love" presenterar Karl Lagerfelds modehus en deklaration av couture och parisisk elegans. Valet av en raffinerad estetik, en ikonisk miljö och en stark mediepersonlighet skapar en sammanhängande visuell berättelse. Kampanjen är inte bara en följd av modebilder; den antar en mer intim ton.

Vid 44 års ålder framstår Paris Hilton som mer självsäker och utstrålar självförtroende och självkontroll. Långt bortsett från 2000-talets klichéer som präglade hennes tidiga medieframträdanden, är hon nu väl etablerad i en dynamisk entreprenörsvärld och leder flera företag inom mode, skönhet och underhållning. Denna personliga utveckling resonerar med kampanjen, som hyllar en mångfacetterad femininitet: strukturerad men fri, sofistikerad men ändå tillgänglig.

Sammanfattningsvis hyllar Paris Hilton couture i Paris, under modets tecken, i en video som kombinerar elegans och modernitet, vilket bekräftar den franska huvudstadens centrala roll i den globala modefantasien.