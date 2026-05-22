Bella Hadid återupplivar en vintageklänning på röda mattan och gör sensation

Den amerikanska modellen Bella Hadid fortsätter att sätta sin prägel på den internationella röda mattan. Vid ett nyligt och omtalat framträdande på filmfestivalen i Cannes 2026 skapade hon furore genom att bära en klänning inspirerad av ett ikoniskt vintageplagg. Hennes look utlöste omedelbart många reaktioner online.

Bella Hadid med en retro silhuett

Bella Hadid, känd för sitt spektakulära utseende, väckte återigen uppmärksamhet på röda mattan vid filmfestivalen i Cannes 2026. Hon valde en kreation av Schiaparelli, den berömda virkade klänningen som förknippas med Jane Birkin. Outfiten, perfekt anpassad till hennes figur, blandade tunna tyger, couture-detaljer och en vintage-estetik. Det var särskilt hennes djupa halsringning, prydd med en svart juvel, som fångade uppmärksamheten hos både fotografer och internetanvändare. Bilder på hennes utseende cirkulerade snabbt flitigt på sociala medier.

bella hadid i en specialdesignad schiaparelli-tolkning av jane birkins virkade klänning på filmfestivalen i Cannes ✶ pic.twitter.com/o59NEeMo0c — DUDA (@saintdemie) 20 maj 2026

En klänning inspirerad av 1970-talets ikoner

Med den här looken omfamnar Bella Hadid den nuvarande trenden med vintagereferenser som återvänder till röda mattan. I flera säsonger nu har kändisar och modehus återupptäckt inspirationer från 1970-, 1980- och 1990-talen.

Bella Hadids look hyllade Jane Birkins värld, en ikonisk figur inom mode och avslappnad stil. Den virkade Schiaparelli-klänningen blandade en retrokänsla med moderna haute couture-koder. För att komplettera ensemblen valde Bella Hadid en mycket diskret uppsättning, glittrande örhängen och minimalistisk makeup.

Internetanvändare reagerar massivt på sociala medier

Som ofta är fallet med Bella Hadids framträdanden mångdubblades reaktionerna snabbt på X (tidigare Twitter), Instagram och TikTok. Många användare berömde balansen mellan sofistikering och enkelhet i hennes silhuett.

Flera kommentarer lyfte fram hur perfekt klänningen passade Bella Hadids figur. Andra kallade den för ett "ikoniskt utseende" eller "perfekt för Cannes". Bella Hadids närvaro på röda mattan genererar regelbundet betydande engagemang online, där varje outfit uppmärksammas brett i media.

Bella Hadid, en viktig figur inom mode

Under årens lopp har Bella Hadid etablerat sig som en av de mest inflytelserika personerna inom modebranschen. Hon samarbetar regelbundet med de största modehusen och gör ett flertal framträdanden på modeveckor och internationella festivaler.

Hennes stil växlar ofta mellan vintagereferenser, avantgardistiska silhuetter och minimalistiska stilar. Denna förmåga att navigera mellan olika estetiktyper bidrar till stor del till hennes inflytande i modevärlden. På sociala medier blir varje framträdande snabbt viralt, vilket ger näring åt aktuella skönhets- och modetrender.

Vintage fortsätter att vara en succé på röda mattan

Bella Hadids framträdande på filmfestivalen i Cannes 2026 bekräftar också återuppkomsten av vintagemode i kändisvärlden. Fler och fler stjärnor väljer arkivplagg eller skapelser inspirerade av ikoniska silhuetter från det förflutna för sina offentliga framträdanden.

Denna trend återspeglar både en önskan om stilistisk individualitet och ett växande intresse för hållbart mode och återupplivandet av vintagedesign. Röda mattor blir därmed utrymmen där modetrend och modernitet möts, genom stilar som blandar nostalgi med modern nytolkning.

Med den här klänningen fångade Bella Hadid återigen allmänhetens och sociala mediers uppmärksamhet. Hennes framträdande på filmfestivalen i Cannes illustrerar både hennes inflytande i modevärlden och den nuvarande entusiasmen för återupptäckta retroreferenser.