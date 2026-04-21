Mitt under en safari njuter Dua Lipa av ett träningspass som inte går obemärkt förbi.

@dualipa / Instagram

Även mitt i ett safariäventyr har sångerskan och låtskrivaren Dua Lipa tydligen inte övergett sin träningsrutin. Hon delade en bildsamling på Instagram som omedelbart fångade uppmärksamheten hos hennes miljontals följare.

Safari i Sydafrika med sin fästman

Karusellen som Dua Lipa publicerat på Instagram följer hennes safariresa till Sydafrika, som hon gjorde med sin fästman, skådespelaren Callum Turner. Bilderna blandar vilda landskap med mer intima ögonblick från resan och erbjuder en sällsynt glimt av hennes vardagsliv borta från scener och studior.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg som delas av DUA LIPA (@dualipa)

En sportselfie som hamnar i flödet

Inbäddad mitt i karusellen visar en spegelselfie sångerskan i en helsvart träningsoutfit: en kort ärmlös topp i kombination med matchande stretchbyxor. Fotot genererade snabbt en våg av positiva reaktioner från hennes fans, som såg det som en återspegling av hennes konsekventa engagemang för träning, även under resande.

Det här är inte första gången sångerskan delar med sig av glimtar från sina träningspass på sociala medier: i mars 2026 publicerade hon en selfie från ett gym, med anledning av att hennes låt "Houdini" nådde en miljard streams på Spotify.

Genom att blanda spektakulära landskap, personliga ögonblick och en anspelning på sin sport visar Dua Lipa att hon förblir trogen sin livsstil, även på andra sidan jorden. Denna safariresa illustrerar en balanserad sida av Dua Lipa, kapabel att kombinera avkoppling, kärlek och välbefinnande, under sina fans vaksamma – och ständigt entusiastiska – ögon.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Sångerskan Christina Aguileras klänning och klippning orsakade furore på röda mattan.
Article suivant
Vid 57 års ålder vågar skådespelerskan Lucy Liu bära den mest fascinerande lilla svarta klänningen just nu.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

