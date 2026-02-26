Denna sångerskan blir måltavla för rasistiska kommentarer i direktsändning och befinner sig mitt i en kontrovers.

Den franske författaren och förläggaren Richard Millet orsakade uppståndelse den 23 februari 2026 under CNews-programmet "L'Heure des pros" genom att hänvisa till Aya Nakamura som en "enorm malisk sångerska". Dessa kommentarer, som av många bedömare ansågs rasistiska, sexistiska och fettfobiska, fick till och med programledaren Pascal Praud att kräva en offentlig ursäkt.

Brandfarliga kommentarer

När Richard Millet blev inbjuden att kommentera avslutningsceremonin för vinter-OS 2026 i Milano-Cortina förklarade han: "Jag föredrar La Traviata framför den enorma maliska sångerskan som uppträdde framför den franska akademin." Han syftade på Aya Nakamuras framträdande vid öppningen av OS i Paris 2024, där hon uppträdde på Pont des Arts med Republikanska gardet och sjöng "Djadja", "Pookie" och klassiker som Aznavours "For Me Formidable".

Panelen reagerade omedelbart: krönikören Sarah Saldmann kallade kommentarerna respektlösa, och Pascal Praud försökte moderera diskussionen och påpekade att man inte beskriver någon fysiskt på det sättet. Richard Millet envisades och åberopade en "provokation", vilket ytterligare förvärrade den redan spända stämningen.

Pascal Prauds ingripande och påtvingade ursäkt

Pascal Praud insisterade: ”Ni försätter oss, kanalen och mig i en svår position, för i slutändan är det jag som är ansvarig.” Han bad uttryckligen: ”Jag skulle helt enkelt vilja att ni ber den här unga kvinnan om ursäkt” (Aya Nakamura). Motvilligt gick Richard Millet med på det efter att ha försvarat sin frispråkighet: ”Jag kallar saker och ting för saker och ting, och som skribent säger jag att de är som de är. Jag ber om ursäkt.” Detta utbyte kommer samtidigt som CNews samlar på sig sanktioner från Arcom för diskriminerande kommentarer, med 26 böter som redan utdömts sedan 2019 på totalt över 630 000 euro.

Reaktioner från fans online

Kommentarerna fick snabbt uppståndelse i sociala medier, med tusentals användare som fördömde uppenbar rasism och skamlöst fethetsbejakande beteende. På X (tidigare Twitter) cirkulerade skärmdumpar av segmentet flitigt, tillsammans med hashtaggar som #AyaNakamura och #CNewsRacist, där Richard Millet kallades för en "främlingsfientlig förgångare". Fans försvarade sångerskan och lyfte fram hennes globala framgång.

Aya Nakamura, ett vanligt mål för rasism

Den fransk-maliska superstjärnan, som följs av 4,6 miljoner människor på Instagram och är författare till ett femte album, "Destinée", som ska släppas i november 2025, hade redan lämnat in en anmälan för nätmobbning efter sitt framträdande vid OS 2024. Tio högerextrema aktivister dömdes i september 2025 till böter på mellan 1 000 och 3 000 euro för grov offentlig förolämpning. Dessa attacker är tyvärr en del av en våg av rasistisk kritik mot hennes uttagning till OS, som fördömdes som en symbol för fransk mångfald.

I slutändan illustrerar detta fall de återkommande spänningarna kring mediedebatten på CNews och belyser Aya Nakamuras motståndskraft inför rasism, vilket förstärker hennes status som en viktig kulturell figur trots kontroverserna.