Vid 49 års ålder orsakade Alicia Silverstone sensation i en skulpterad klänning.

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Alicia Silverstone lyste upp röda mattan på Critics Choice Awards i en Stella McCartney-klänning. Stjärnan från "Clueless" och filmen "Bugonia" delade sin look på Instagram, där hennes fans fängslades av hennes elegans.

En ultrasmart pärlklänning

Alicia Silverstone bar en skimrande pärlekreation för Critics Choice Awards, med axelbandslös halsringning, en åtsittande överdel och överdådig drapering som flöt över i en svepande maxikjol. Klänningen, prydd med skimrande paljetter, framhävde hennes figur, kompletterad av dinglande örhängen och diamantringar.

Vågigt hår och rosa smink

Hennes solkyssta blonda hår föll i kaskad av vågor med sidobeläg, en millennial-hänvisning som tilltalade även Generation Z. Hennes rosiga makeup – pärlemorfärgad ögonskugga, fladdrande fransar, solbränd hy, pudrade kinder och persikofärgade läppar – fullbordade denna sofistikerade och strålande look.

Fans i extas på Instagram

Looken, som delades av hennes stylister Wayman Bannerman och Micah McDonald på Instagram, och sedan av Alicia själv, utlöste en mängd kommentarer: "100 % perfekt!" , "Gudomligt tidlös" och "Underbar och fantastisk!" Fans hyllar detta framträdande, som hyllar "Bugonia", nominerad till Bästa film, Bästa kvinnliga huvudroll och Bästa adapterade manus.

Denna kraftfulla återkomst till röda mattan bekräftar Alicia Silverstone som en modeikon, som kombinerar djärvhet och naturlig elegans.