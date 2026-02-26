"Sportig och vacker": denna olympiska atlet skapar furore på stranden

Den kinesisk-amerikanska freestyleåkaren Eileen Gu fortsätter att glänsa efter sina prestationer vid vinter-OS 2026, där hon vann ytterligare en guldmedalj. Hennes senaste fotografering för den amerikanska sporttidningen Sports Illustrated Swimsuit, som delades på Instagram, satte internet i brand och visade henne strålande på en strand.

Ett foto som firar den olympiska segern

På sanden poserar Eileen Gu självsäkert i en vit baddräkt, hennes vågiga blonda hår flödar i vinden. Hennes diskreta makeup framhäver hennes definierade ögon och puderrosa läppar, kompletterade av en matchande vit manikyr, för en look som är både sportig och snygg. Instagramkontot för den amerikanska sporttidningen Sports Illustrated Swimsuit åtföljde inlägget med texten "Ännu en medalj. Och må det bli guld @eileengu", vilket framhävde hennes olympiska triumf samtidigt som det firade hennes naturliga skönhet.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit)

Entusiastiska reaktioner från internetanvändare

Kommentarer från fans har strömmat in sedan dess, på franska (och på andra ställen), vilket vittnar om den globala beundran för denna olympiska mästare. Bland dem: "Åh, magnifikt!" , "Så fantastiskt!!" och "Jag älskar Ling, du är bäst" , vilket återspeglar entusiasmen för hennes karisma och atletiska prestationer.

Detta framträdande bekräftar Eileen Gus status som sport- och modeikon och kombinerar olympisk framgång med en magnetisk närvaro på sociala medier.