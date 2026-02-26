Vid 38 års ålder öppnar denna skådespelerska upp om sina amningssvårigheter och kampen med att vara nybliven mamma.

Den amerikanska skådespelerskan, sångerska-låtskrivaren, författaren, stylisten och producenten Hilary Duff talar öppet om sina amningsproblem, ett ämne som fortfarande påverkar henne djupt. Som gäst i podcasten "Call Her Daddy " den 25 februari 2026 diskuterar "Lizzie McGuire"-stjärnan pressen av att vara en "envis nybliven mamma" med sina fyra barn.

Intima problem med amning

Hilary Duff, mamma till Luca (13), Banks (7), Mae (4) och Townes (21 månader), avslöjar att hennes amningsupplevelser präglades av frustration, särskilt med hennes yngsta, Townes. "Hon gick inte upp i vikt, jag ammade henne oavbrutet, och ändå var hon mitt fjärde barn... Jag var så envis med att inte ta tillskott!" anförtrodde hon sig till programledaren Alex Cooper. Hon beskriver en visceral känsla av misslyckande: "Du vill vara allt för ditt barn, du bär dem, du föder... Och ändå kändes det inte naturligt för mig, till skillnad från vad du ser på Reels." Efter en två veckors paus förklarar Hilary Duff att hon kände enorm lättnad, trots den inledande skuldkänslan.

Samhällsmässigt och personligt tryck

Den tidigare Disneystjärnan betonar denna instinktiva press: "Vi är programmerade att ge näring åt vårt barn med våra kroppar, medan män bara har en sak att göra." Amningen med Luca var den längsta; varje efterföljande barn var mer komplicerat, tills hon befriade sig från domen. Hilary Duff hade redan delat dessa kamper: 2021 med Mae diskuterade hon sin låga mjölkproduktion; 2019 med Banks frigjorde bytet till flaskmatning henne för mer familjetid.

Ett befriande vittnesbörd för mödrar

Genom att bryta tabut uppmuntrar Hilary Duff nyblivna mödrar att inte känna skuld över amningens verklighet. Hennes budskap, som har varit konsekvent sedan hon födde Mae och Townes i hemvatten, hyllar alla former av moderskap som "magiska och utmanande äventyr" som förtjänar erkännande.

Genom sina inlägg på sociala medier och i intervjuer betonar skådespelerskan vikten av att öppet diskutera tiden efter förlossningen: extrem trötthet, hormonella berg-och-dalbanor, fysisk smärta, men också villkorslös kärlek och en känsla av egenmakt. Hon påminner oss om att varje upplevelse är unik och att det inte finns något enda "rätt" sätt att vara mamma. Genom att dela uppriktiga ögonblick av amning, sårbarhet och självtvivel hjälper hon till att normalisera verkligheter som ofta tystas ner.

I slutändan resonerar denna uppriktiga och ohämmade inställning med miljontals mödrar, då Hilary Duff påminner oss om att alla former av moderskap – exklusiva eller blandade – förtjänar respekt och stöd. Hennes budskap belyser behovet av stöd – oavsett om det är medicinskt, familjebaserat eller samhällsbaserat – och betonar solidaritet mellan kvinnor. För henne minskar inte erkännandet av utmaningarna resans skönhet; tvärtom, det låter oss omfamna den i all sin sanning. Således, långt ifrån att idealisera moderskapet, erbjuder Hilary Duff en autentisk vision: en krävande, ibland utmattande, men djupt transformerande väg, där varje mamma förtjänar vänlighet, respekt och beundran.