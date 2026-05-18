Modellen Bella Hadids röda klänning fängslar internetanvändare

Den amerikanska modellen Bella Hadid skapade uppståndelse på Instagram genom att återpublicera en röd klänning med djup urringning som bars på filmfestivalen i Cannes, vilket återuppväckte intresset hos hennes följare.

En Instagram-retrospektiv för att fira Cannes

Bella Hadid passade på att under filmfestivalen i Cannes 2026 (12-23 maj) ge sina Instagramföljare en tillbakablick på sina mest minnesvärda framträdanden på Croisetten. Hon publicerade ett montage av sina favoritkläder, samlade under nio år av att delta i ett av världens mest sedda kulturevenemang.

Bildtexten, enkel men vältalig, sätter tonen: "Nio år av min favoritvecka." Det här inlägget bekräftar den speciella anknytning modellen har till detta prestigefyllda evenemang, där hon har etablerat sig som en av de mest efterlängtade figurerna genom säsongerna.

Den röda klänningen som inte går obemärkt förbi

Bland de många outfits som sammanställts i hennes retrospektiv fångade ett plagg särskilt internetanvändarnas uppmärksamhet: en slående röd maxiklänning med asymmetrisk axelrem. Den livfulla färgen, skräddarsydd för Cannes rampljus, påminner om traditionen med festivalens röda mattor. Bella Hadid skapade furore under detta framträdande och gav outfiten auran av ett ikoniskt ögonblick.

Klänningen utmärker sig först och främst genom en hög slits i sidan som sträcker sig långt upp på låret, vilket ger silhuetten en dynamisk rörelse. Dessutom finns flera utskärningar längs tygets sidor, vilket skapar en kontrast mellan bara och täckta områden. Utöver utskärningarna använder klänningens struktur asymmetri för att skapa en slående visuell effekt. Endast en axel är täckt, i ett rent snitt som ger energi åt överlinjen. Tyget flyter sedan ner till golvet i en flytande kaskad, avbruten av rynkade veck i midjan.

Smycken och klackar för att komplettera bilden

För att fullända looken valde Bella Hadid noggrant utvalda accessoarer. Hennes öron var prydda med fina örhängen, hennes handled med ett diskret armband och hennes fingrar med flera iögonfallande ringar som drog till sig blickarna utan att överskugga klänningen. Ensemblen avslutades med ett par höga klackar, valda för att komplettera sidosprunget.

Bella Hadid, en stamgäst på Cannes röda matta

Det här inlägget fungerar som en påminnelse om hur Bella Hadid har blivit en av de mest ikoniska figurerna på filmfestivalen i Cannes. Sedan sina första framträdanden på Croisetten har hon skapat sig ett rykte som en modeikon, visat upp en mängd fantastiska outfits och gjort succé. Hennes upprepade framträdanden på festivalen har lämnat ett outplånligt avtryck i det kollektiva minnet och gett näring åt modetidningars retrospektiver år efter år. Varje år får hennes outfits betydande medieuppmärksamhet och inspirerar internationella redaktioner.

Ett inlägg som sätter internet i brand

Inte helt oväntat genererade Bella Hadids retrospektiva inlägg en omedelbar våg av reaktioner på sociala medier. Kommentarer strömmade in från hennes följare som hyllade hennes stilkänsla och hennes konsekventa och djärva modeval genom åren. Bara den röda klänningen med sin djärva slits fångade mycket av entusiasmen, och många kallade den "en av de vackraste lookerna stjärnan någonsin burit på Croisetten".

Med bara några få återdelade bilder har Bella Hadid återigen visat sitt inflytande på modevärlden. Hennes röda klänning med en vågad slits, som bars på en tidigare filmfestival i Cannes, fortsätter att fånga uppmärksamhet flera säsonger efter sin första framträdande.