Search here...

Deva Cassel, dotter till Monica Bellucci, lyser upp catwalken i en guldklänning på modeveckan.

Léa Michel
@devacassel/Instagram

Bländande och självsäker i sin stil stal den fransk-italienska modellen och skådespelerskan Deva Cassel, dotter till den italienska skådespelerskan och modellen Monica Bellucci och den fransk-brasilianska skådespelaren, regissören och producenten Vincent Cassel, återigen showen. Vid Elie Saabs Haute Couture vår/sommar 2026-visning skapade hon furore i en överdådig guldklänning, värdig en modern saga.

Ett avstängt ögonblick på Palais de Chaillot

Det var i den spektakulära miljön i Palais de Chaillot i Paris som Deva Cassel prydde catwalken och perfekt förkroppsligade den tidlösa elegans som var så kär för det libanesiska modehuset. Hennes förtrollande klänning, helt handbroderad, utmärkte sig av en topp av guldpaljetter som bleknade till silver, vilket frammanade mötet mellan solen och månen. Det beige tyget, lätt som en fläkt, krusade sig med varje steg och erbjöd en visuell balett av ljus och rörelse.

Hennes långa, lätt vågiga svarta hår ramade in hennes ansikte och förstärkte hennes magnetiska aura. Den fängslade publiken hade ögonen bara för detta utseende av nästan filmisk skönhet – ett tydligt arv från hennes berömda mor, Monica Bellucci, men med hennes egen unika touch.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Deva Cassel (@devacassel.uxxi)

Catwalkens nya musa

Sedan debuten 2020 som ansiktet utåt för Dolce & Gabbanas doft Dolce Shine har Deva Cassel etablerat sig som en av de ledande figurerna i den nya generationen modeller. Vid bara 21 års ålder går hon på catwalken för de största modehusen – Jacquemus, Courrèges, Coperni, och nu flera gånger för Elie Saab, vars stil hon verkar förkroppsliga perfekt med sin naturliga poesi.

I oktober 2025 hade hon redan öppnat det libanesiska modehusets visning i en iögonfallande elegant khaki-ensemble, sedan i en pytonfärgad topp. Den här gången, i sin eteriska guldklänning, tar hon ytterligare ett steg mot stjärnstatus och bekräftar sin talang och unika karisma.

Ett sublimt arv

Att vara dotter till Monica Bellucci och Vincent Cassel drar oundvikligen till sig rampljuset. Deva Cassel lyckas, genom att skapa sin egen väg inom mode, hitta en balans mellan arv och självständighet. Samtidigt som hon delar sin mors medelhavselegans och fascinerande blick, tillför hon en modern, nästan andlig energi som tilltalar både designers och allmänheten.

I de förgyllda salarna på Palais de Chaillot gick Deva Cassel inte bara på catwalken – hon förkroppsligade elegans och konstnärlig överföring. I en guldfärgad Elie Saab-klänning bevisade dottern till det ikoniska franska filmparet att hon inte bara var "dotter till", utan en musa i sin egen rätt, redo att skriva sin egen historia i rampljuset.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Misstänkt för att ha genomgått kosmetisk kirurgi, svarar denna modell bestämt

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Misstänkt för att ha genomgått kosmetisk kirurgi, svarar denna modell bestämt

Amelia Gray, modell och dotter till den amerikanska skådespelerskan Lisa Rinna, har nyligen blivit anklaget för flera plastikoperationer...

Dakota Johnson gör ett uttalande på Paris modevecka i en "byxlös" look

Den amerikanska skådespelerskan, producenten och modellen Dakota Johnson återuppfann 1970-talets bohemiska maximalism genom att gå utan byxor på...

"Ännu en stor mage": Rihanna konfronteras med ihållande kritik från "hatare"

Nyligen i Paris gjorde Rihanna inte bara ett "modeuttalande": hennes mage efter förlossningen blev återigen ett favoritmål för...

I en glittrig outfit gjorde den här sångaren ett slående framträdande.

Den sydafrikanska popstjärnan Tyla fortsätter att göra succé, den här gången i The Tonight Show Starring Jimmy Fallon....

"Ett år redan": Gisele Bündchen berättar om sin vardag som trebarnsmamma

Den brasilianska supermodellen Gisele Bündchen delar ett år av ömhet med sitt tredje barn genom familjebilder som nyligen...

Klädd i vardagsstil imponerar denna indiska skådespelerska med sin strålande hud

Den indiska skådespelerskan, sångerskan, producenten, författaren och modellen Priyanka Chopra delade nyligen ett foto på Instagram som har...

© 2025 The Body Optimist