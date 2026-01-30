Deva Cassel, dotter till Monica Bellucci, lyser upp catwalken i en guldklänning på modeveckan.

Bländande och självsäker i sin stil stal den fransk-italienska modellen och skådespelerskan Deva Cassel, dotter till den italienska skådespelerskan och modellen Monica Bellucci och den fransk-brasilianska skådespelaren, regissören och producenten Vincent Cassel, återigen showen. Vid Elie Saabs Haute Couture vår/sommar 2026-visning skapade hon furore i en överdådig guldklänning, värdig en modern saga.

Ett avstängt ögonblick på Palais de Chaillot

Det var i den spektakulära miljön i Palais de Chaillot i Paris som Deva Cassel prydde catwalken och perfekt förkroppsligade den tidlösa elegans som var så kär för det libanesiska modehuset. Hennes förtrollande klänning, helt handbroderad, utmärkte sig av en topp av guldpaljetter som bleknade till silver, vilket frammanade mötet mellan solen och månen. Det beige tyget, lätt som en fläkt, krusade sig med varje steg och erbjöd en visuell balett av ljus och rörelse.

Hennes långa, lätt vågiga svarta hår ramade in hennes ansikte och förstärkte hennes magnetiska aura. Den fängslade publiken hade ögonen bara för detta utseende av nästan filmisk skönhet – ett tydligt arv från hennes berömda mor, Monica Bellucci, men med hennes egen unika touch.

Catwalkens nya musa

Sedan debuten 2020 som ansiktet utåt för Dolce & Gabbanas doft Dolce Shine har Deva Cassel etablerat sig som en av de ledande figurerna i den nya generationen modeller. Vid bara 21 års ålder går hon på catwalken för de största modehusen – Jacquemus, Courrèges, Coperni, och nu flera gånger för Elie Saab, vars stil hon verkar förkroppsliga perfekt med sin naturliga poesi.

I oktober 2025 hade hon redan öppnat det libanesiska modehusets visning i en iögonfallande elegant khaki-ensemble, sedan i en pytonfärgad topp. Den här gången, i sin eteriska guldklänning, tar hon ytterligare ett steg mot stjärnstatus och bekräftar sin talang och unika karisma.

Ett sublimt arv

Att vara dotter till Monica Bellucci och Vincent Cassel drar oundvikligen till sig rampljuset. Deva Cassel lyckas, genom att skapa sin egen väg inom mode, hitta en balans mellan arv och självständighet. Samtidigt som hon delar sin mors medelhavselegans och fascinerande blick, tillför hon en modern, nästan andlig energi som tilltalar både designers och allmänheten.

I de förgyllda salarna på Palais de Chaillot gick Deva Cassel inte bara på catwalken – hon förkroppsligade elegans och konstnärlig överföring. I en guldfärgad Elie Saab-klänning bevisade dottern till det ikoniska franska filmparet att hon inte bara var "dotter till", utan en musa i sin egen rätt, redo att skriva sin egen historia i rampljuset.