"Hon ser ut som en goth": Lady Gagas senaste look är splittrande

För premiären av hennes nya liveframträdande "MAYHEM Requiem" på The Grove i Los Angeles valde den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, producenten och skådespelerskan Lady Gaga en klädsel som blandar flamenco och gotisk estetik. Ett framträdande som verkligen inte gick obemärkt förbi online.

En klänning någonstans mellan flamenco och gotik.

Lady Gaga valde en röd och svart spetsklänning, vars siluett direkt påminde om traditionell flamencodräkt, men omtolkad i ett tydligt mörkare register. Kontrasten mellan de två nyanserna, i kombination med spetsens invecklade transparens, satte omedelbart den dramatiska tonen i hennes utseende. Den iberiska inspirationen utvidgades till hennes accessoarer, med en svart solfjäder i handen, ett symboliskt element i flamencokulturen.

Där spansk folklore vanligtvis spelar på briljansen av ljusa färger, lutade Lady Gaga medvetet åt en "mörk" atmosfär, trogen det visuella universum hon utvecklade kring albumet "MAYHEM".

En skönhetsförvandling i perfekt harmoni

Frisyren spelade en avgörande roll i helhetsintrycket. Svart hår, noggrant stylat och strukturerat på båda sidor av ansiktet, bildade ett rent geometriskt mönster som påminner om traditionell flamenco, där frisyrer vanligtvis är mycket strikta. Denna inställning till hår står i skarp kontrast till de mer "extravaganta" experiment som Lady Gaga har vant sin publik vid.

Sminkningen följde samma logik med kontrollerad intensitet. Det klarröda läppstiftet, valt för att återspegla klänningen, definierade silhuetten samtidigt som det interagerade med spetsen. Detta medvetna val förstärkte den teatrala dimensionen i hela looken.

Ett framträdande relaterat till "MAYHEM Requiem"

Denna outfit valdes inte slumpmässigt. Lady Gaga gick på röda mattan på The Grove för premiären av "MAYHEM Requiem", hennes nya liveframträdande filmat exklusivt för Apple Music. Detta specialevenemang, som streamas online, återbesöker låtar från hennes senaste album i en unik iscensättning, utformad som ett unikt framträdande.

Utseendet som bars vid premiären överensstämmer därför med projektets visuella kontinuitet. Klänningens dramatiska dimension, solfjädern, den slående sminken: alla dessa element utvidgar den konstnärliga visionen i "MAYHEM" och förbereder publiken för den filmade föreställningens estetik.

Ett mycket blandat mottagande på Instagram

Det var på sociala medier som framträdandet verkligen väckte debatten. Under inlägg som visade upp Lady Gagas look mångdubblades kommentarerna, vilket avslöjade två ganska tydliga läger.

Bland hennes fans hyllade många onlinekommentatorer sångerskans scennärvaro, med reaktioner som "magnifik" eller "vilken närvaro!". För dem fungerar den flamenco-gotiska kombinationen som en demonstration av estetisk kraft.

Andra vägrade dock att acceptera den "alltför uppenbara" inspirationen. En kommentar i synnerhet, "Hon ser ut som en goth", förstärkte en del av kritiken, där vissa internetanvändare ansåg att Lady Gaga avvek från sin vanliga stil eller bedömde tillvägagångssättet som "för tunghänt".

Utöver personliga preferenser – eftersom alla har rätt till sin egen smak – är det viktigt att komma ihåg att inget utseende, ingen kropp och inget sätt att klä sig bör användas som förevändning för dömande eller attacker. Kvinnor, liksom alla andra, är fria att klä sig som de vill, utan att behöva anpassa sig till de förväntningar eller normer som andras blickar ställer.

En look som är trogen sångerskans modebana

Från början har Lady Gaga byggt sin modeidentitet på djärva val som medvetet utmanar förväntningarna. Valet av en flamenco-gotisk estetik som komplement till lanseringen av "MAYHEM Requiem" är i slutändan förenligt med detta tillvägagångssätt: en silhuett utformad som ett uttalande, där visuell effekt prioriteras framför att söka konsensus.

Med sin rödsvarta spetsklänning och svarta solfjäder förvandlade Lady Gaga premiären av "MAYHEM Requiem" till ett sant modeögonblick, någonstans mellan flamenco och gotisk fantasy. De kontrasterande reaktionerna på Instagram bekräftar sångerskans unika plats i popkulturen: den som en artist vars varje framträdande fortsätter att väcka diskussion, långt bortom bara kläder.