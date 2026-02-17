Denna influencer förespråkade ett "traditionellt" bröllop tills hon upplevde en stor familjeprövning.

Den amerikanska influencern Estee Williams, känd för att ha byggt sin popularitet på "tradwives"-rörelsen som förespråkar traditionellt äktenskap, har något reviderat sina prioriteringar efter en "förödande familjekris" relaterad till hälsan hos hennes dotter Estelle, född i september 2025 med ett allvarligt hjärtfel.

Ursprunget i "tradwife"-rörelsen

Estee Williams blev känd på TikTok och Instagram och samlade över 300 000 följare genom att marknadsföra en "tradwife"-livsstil: en hemmafru som är ekonomiskt beroende av sin man, Conner, och erbjuder råd som att "skämma bort" sig själv innan hon återvänder hem från jobbet. Redan 2022 definierade hon termen som "en kvinna som antar en ultratraditionell roll i äktenskapet, centrerad kring hemmet". Detta virala och kontroversiella innehåll drev hennes digitala karriär framåt.

En vändning som tillkännagavs före födseln

I april 2025, gravid med sitt första barn, tillkännagav Estee Williams ett "redaktionellt skifte": färre "tradwife"-inlägg, mer innehåll om babyförberedelser. I en intervju med People beskrev hon detta som "ett avsiktligt beslut att fokusera på sin familj", utan att förutse den kommande stormen.

Estelles sjukdom: en omvälvande chock

Estelle föddes den 5 september 2025 med en ventrikulär septumdefekt (VSD), ett hål i hjärtat. Öppen operation var planerad till 11 veckor, men läkarna upptäckte en mycket större anomali – tre centimeter. Operationen var komplicerad: fyra hjärtoperationer, två hjärtstillestånd (ett varade i en timme), och Estelle sattes på ECMO och försågs med ett Berlin Heart, en viktig extern enhet, medan hon väntade på en hjärttransplantation. Vid fem månaders ålder låg hon kvar på sjukhus med sina föräldrar vid sin säng.

Mot ett nytt uppdrag: öka medvetenheten och främja organdonation

Denna prövning har djupt påverkat Estee Williams, som nu delar med sig av Estelles medicinska resa för att öka medvetenheten om medfödda hjärtfel (1 av 100 födslar) och sällsyntheten av hjärttransplantationer hos barn (120–150 per år i USA). Långt ifrån att erbjuda hushållsråd har hennes berättelse nyligen fått ett pedagogiskt fokus: "Detta är inte bara för Estelle, utan för alla barn som väntar på ett hjärtmirakel." Hon beskriver en blandning av rädsla och tacksamhet, närmare döden och tro än någonsin tidigare.

Estee Williams familjekris illustrerar hur den idealiserade "traditionella frun" (tillfälligt) kan falla sönder inför en medicinsk nödsituation, vilket leder till att hon omdirigerar sin plattform mot empati och konkreta åtgärder för organdonation. Hennes resa fungerar som en påminnelse om att familjen, i sin råa verklighet, överskrider "virala trender".