"Jag kände mig mindre som en kvinna": Den här stjärnan bryter tabut kring infertilitet

Elizabeth Banks har valt att tala om ett ämne som fortfarande alltför ofta höljs i tystnad: infertilitet. I en nyligen publicerad TikTok-video som en del av en podcast talar den amerikanska skådespelerskan, producenten, regissören och manusförfattaren öppet om den skam och skuld hon länge känt.

En sällsynt kommentar om ett intimt ämne

Elizabeth Banks, känd för sina filmroller, särskilt i "Hunger Games"-sagan, har beslutat att offentligt ta upp en personlig kamp: sin infertilitet. På TikTok förklarar hon att hon aldrig har varit gravid och länge har försökt förstå varför. Skådespelerskan uppger att hon är bland de kvinnor som står inför det som kallas "oförklarlig" infertilitet.

Hon förklarar att hon producerade ägg och embryon, men att embryona inte implanterades. Hon beskriver, enkelt uttryckt, känslan av att ha en "trasig livmoder", en fras hon säger att hon använde för att förklara situationen för sina barn. Genom att dela med sig av denna erfarenhet belyser Elizabeth Banks en verklighet som många kvinnor står inför, men som fortfarande sällan diskuteras offentligt.

"Jag kände mig mindre som en kvinna."

Utöver den medicinska aspekten är det den symboliska tyngden av infertilitet som skådespelerskan fördömer. Elizabeth Banks förklarar att hon kände "en djup skam", såväl som en känsla av ofullständighet. Med hennes egna ord, i ett samhälle där moderskap ofta förknippas med själva definitionen av kvinnlighet, kan oförmågan att bli gravid få en att känna sig "mindre kvinna". Hon betonar att denna sociala press tynger särskilt kvinnor, vars värde ibland fortfarande är kopplat till deras förmåga att fortplanta sig. Denna reflektion går bortom hennes personliga erfarenhet. Den ifrågasätter kulturella normer och de ihållande förväntningarna kring moderrollen.

En verklighet som påverkar miljontals människor

Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade en uppskattning år 2023 som visade att en av sex personer världen över kommer att uppleva infertilitet under sin reproduktiva livstid. Detta motsvarar cirka 17,5 % av den vuxna befolkningen. Dessa siffror tjänar som en påminnelse om att infertilitet varken är sällsynt eller marginell. Det drabbar par från alla samhällsskikt och kan ha flera orsaker – medicinska, hormonella, genetiska eller oförklarliga.

Forskning som National Geographic rapporterar visar också att fertiliteten minskar med åldern. Vid 30 års ålder uppskattas den genomsnittliga sannolikheten att bli gravid inom ett år till cirka 75 %, medan den vid 35 sjunker till cirka 66 %, även om många individuella faktorer spelar in.

Mellan skuld och brist på information

Elizabeth Banks betonar en annan punkt: bristen på tydlig och lättillgänglig information om kvinnors reproduktiva hälsa. Hon beskriver en resa präglad av "medicinska gråzoner" och en "känsla av att bli missförstådd". Hon lyfter också fram förekomsten av en dubbelmoral. Även om infertilitet också kan drabba män, förblir det sociala och symboliska trycket som läggs på kvinnor tydligt.

Pressen att bli mamma, som fortfarande är väldigt närvarande, kan förstärka skuld och psykisk stress. Genom att tala öppet om sina upplevelser hjälper skådespelerskan till att normalisera dessa diskussioner och minska känslan av isolering som de drabbade kan känna.

Att säga ifrån för att lindra skam

Elizabeth Banks, som nu är mamma tack vare surrogatmödraskap, förklarar att hon var tvungen att sörja förlusten av sin graviditet innan hon kunde överväga andra vägar till föräldraskap. Hon beskriver denna process som "en förlust att acceptera", ett "betydande känslomässigt steg". Hennes berättelse är en del av en bredare rörelse av offentliga personer som väljer att dela sina fertilitetsproblem.

Denna synlighet öppnar upp ett utrymme för dialog om ett ämne som länge ansetts tabu. Genom att säga att hon "kände sig mindre som en kvinna" försöker Elizabeth Banks inte förstärka denna idé, utan snarare dekonstruera den. Hennes budskap är tydligt: att vara kvinna handlar inte bara om den biologiska förmågan att få barn.

Genom att bryta tystnaden kring sin infertilitet ger Elizabeth Banks röst åt en intim upplevelse som delas av miljontals människor. Hennes berättelse påminner oss om att moderskapet inte definierar en kvinnas värde och att infertilitet aldrig ska vara en källa till skam. Genom att tala ut hjälper hon till att förändra attityder, uppmuntrar till större empati, information och förståelse för en verklighet som fortfarande alltför ofta tystas ner.