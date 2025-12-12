Vid 48 års ålder sätter Shakira scenen i lågor i en skulptural klänning.

Shakira skapade nyligen furore med en spektakulär look som satte både scenen och sociala medier i rampljuset. Den colombianska stjärnan har återigen bevisat att hon är en stil- och prestationsikon.

En spektakulär korsett

Under sin konsert i Buenos Aires uppträdde Shakira i en blå metallisk korsett i kombination med en slående azurblå sjöjungfruklänning. Klänningen hade två skulpterade vargar på korsetten, en detalj som fascinerade och fängslade många fans, som blev förtjusta i denna hyllning till hennes starka visuella stil.

En skulptural klänning på scenen

Klänningen kännetecknades av koncentriska veck i fållen som föll ner på olika nivåer, vilket skapade ett intryck av frusen, nästan arkitektonisk rörelse. Denna konstruktion, i kombination med klänningens intensiva färg, gjorde att Shakira stack ut på scenen och förstärkte outfitens "sjöjungfru"-effekt.

Ett minimalistiskt stilval, och inte bara det

Shakira valde en väldigt minimalistisk look och avstod från accessoarer för att låta klänningen och korsetten stå i centrum. Den enda extra touchen var ett dämpat rött läppstift, vilket gav en sofistikerad touch utan att förringa hennes silhuett.

Utöver hennes fantastiska utseende blev kvällen desto mer minnesvärd eftersom hennes två söner sjöng med henne på scenen. Detta ögonblick av familjeband, i kombination med kraften i hennes framträdande, hyllades brett av fansen, som såg det som en rörande balansgång mellan superstjärna och stolt mamma.

Kort sagt, med detta anmärkningsvärda framträdande bekräftar Shakira återigen sin förmåga att återuppfinna sin image samtidigt som hon förblir trogen sin konstnärliga identitet. Med stilistisk djärvhet, en magnetisk scennärvaro och delade känslor med sina barn påminner sångerskan oss om varför hon fortfarande är en av de mest inflytelserika artisterna i sin generation.