Search here...

Vid 48 års ålder sätter Shakira scenen i lågor i en skulptural klänning.

Léa Michel
@shakira/Instagram

Shakira skapade nyligen furore med en spektakulär look som satte både scenen och sociala medier i rampljuset. Den colombianska stjärnan har återigen bevisat att hon är en stil- och prestationsikon.

En spektakulär korsett

Under sin konsert i Buenos Aires uppträdde Shakira i en blå metallisk korsett i kombination med en slående azurblå sjöjungfruklänning. Klänningen hade två skulpterade vargar på korsetten, en detalj som fascinerade och fängslade många fans, som blev förtjusta i denna hyllning till hennes starka visuella stil.

En skulptural klänning på scenen

Klänningen kännetecknades av koncentriska veck i fållen som föll ner på olika nivåer, vilket skapade ett intryck av frusen, nästan arkitektonisk rörelse. Denna konstruktion, i kombination med klänningens intensiva färg, gjorde att Shakira stack ut på scenen och förstärkte outfitens "sjöjungfru"-effekt.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Shakira (@shakira)

Ett minimalistiskt stilval, och inte bara det

Shakira valde en väldigt minimalistisk look och avstod från accessoarer för att låta klänningen och korsetten stå i centrum. Den enda extra touchen var ett dämpat rött läppstift, vilket gav en sofistikerad touch utan att förringa hennes silhuett.

Utöver hennes fantastiska utseende blev kvällen desto mer minnesvärd eftersom hennes två söner sjöng med henne på scenen. Detta ögonblick av familjeband, i kombination med kraften i hennes framträdande, hyllades brett av fansen, som såg det som en rörande balansgång mellan superstjärna och stolt mamma.

Kort sagt, med detta anmärkningsvärda framträdande bekräftar Shakira återigen sin förmåga att återuppfinna sin image samtidigt som hon förblir trogen sin konstnärliga identitet. Med stilistisk djärvhet, en magnetisk scennärvaro och delade känslor med sina barn påminner sångerskan oss om varför hon fortfarande är en av de mest inflytelserika artisterna i sin generation.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Den fängslande skönheten i denna sydafrikanska modells ansikte
Article suivant
"Det gör mig obekväm": En ikon från 2000-talet berättar om en scen hon saknar

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Det gör mig obekväm": En ikon från 2000-talet berättar om en scen hon saknar

Jessica Alba återbesöker sitt förflutna som en glamourikon på 2000-talet med ett kritiskt öga, särskilt med tanke på...

Den fängslande skönheten i denna sydafrikanska modells ansikte

Den sydafrikanska modellen Candice Swanepoel har återigen fängslat sociala medier med en närbild på Instagram på sitt ansikte,...

Christina Aguileras dotter medger att hon föredrar sin mamma utan smink av just denna specifika anledning.

Christina Aguilera, känd för sitt glamorösa utseende och sin djärva makeup, överraskade alla genom att avslöja att hennes...

Inom underkläder hyllar Lily Allen sin kropp vid 40 och krossar stereotyper.

Med några glamorösa foton och en tuff attityd förvandlar Lily Allen denna övergång till ett årtionde till en...

Hon väger 70 kg och anses vara "för tung" för sin sport

Viktoria Hansova, juniorvärldsmästaren i skelett 2024, står inför en absurd paradox: med sina 1,78 meter och en vikt...

"Din rumpa är inte så stor": när en känd sångerska svarar på sexistiska och rasistiska kommentarer

Ibland räcker en enda mening för att belysa mycket bredare problem. Nyligen svarade sångerskan Theodora med styrka och...

© 2025 The Body Optimist