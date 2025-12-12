Search here...

"Det gör mig obekväm": En ikon från 2000-talet berättar om en scen hon saknar

Fabienne Ba.
@jessicaalba/Instagram

Jessica Alba återbesöker sitt förflutna som en glamourikon på 2000-talet med ett kritiskt öga, särskilt med tanke på en scen hon nu anser vara "förödmjukande". Detta pinsamma ögonblick säger mycket om hur uppfattningen om skådespelerskor och kvinnliga huvudpersoner har utvecklats inom film.

En kultscen… som hon ångrar

Skådespelerskan reflekterar över scenen i "Fantastic Four" där hennes karaktär, Sue Storm, måste klä av sig för att bli helt osynlig. Denna scen, som då presenterades som ett "roligt och glamoröst ögonblick", framstår nu som "en ren förevändning för att klä av sig". Jessica Alba förklarar att hon fruktade inspelningen i veckor och kände sig exponerad, dömd och reducerad till sin kropp, långt ifrån den komplexa hjältinna hon hade föreställt sig.

Personligt obehag och en sexistisk industri

Hon kommer från en konservativ familj och beskriver sig själv som blygsam, men hon anförtror sig att hon upplevde detta ögonblick som "förödmjukande" i verkliga livet, med ett obehag som kvarstår än idag. Bakom anekdoten pekar hon på en bransch som domineras av manliga perspektiv, där scener av mod är reserverade för män medan kvinnliga karaktärer sexualiseras. Hennes vittnesmål illustrerar klyftan mellan vad en ung skådespelerska accepterar, under systemets press, och vad hon tänker om det senare, med mer efterklokhet och makt.

Ett tal symboliskt för en föränderlig era

Jessica Alba minns att hon beundrade Sue Storm i serierna: en modig, moderlig men ändå självsäker kvinna med en stark moralisk kompass och en verklig röst inom teamet. Denna potential, tror hon, kvävdes av regival som förvandlade hjältinnan från en inspirerande figur till ett åtråobjekt. Hon betonar att, tack och lov, kvinnlig representation har utvecklats sedan dess, med fler superhjältar skrivna som fullt utvecklade karaktärer, och inte bara som "visuella rekvisita".

I slutändan bidrar Jessica Albas ord till att utmana normerna från 2000-talet, där statusen som glamourikon verkade oskiljaktig från framgång. Idag hävdar hon sin rätt att sätta sina egna gränser och påminner oss om att ingen "kultbild" är värd priset av bestående förnedring.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Vid 48 års ålder sätter Shakira scenen i lågor i en skulptural klänning.
Article suivant
Vem är Hinaupoko Devèze, Miss Frankrike från Tahiti?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vem är Hinaupoko Devèze, Miss Frankrike från Tahiti?

Hinaupoko Devèze skriver ett nytt kapitel i Miss Frankrikes historia och representerar stolt Tahiti, den största ön i...

Vid 48 års ålder sätter Shakira scenen i lågor i en skulptural klänning.

Shakira skapade nyligen furore med en spektakulär look som satte både scenen och sociala medier i rampljuset. Den...

Den fängslande skönheten i denna sydafrikanska modells ansikte

Den sydafrikanska modellen Candice Swanepoel har återigen fängslat sociala medier med en närbild på Instagram på sitt ansikte,...

Christina Aguileras dotter medger att hon föredrar sin mamma utan smink av just denna specifika anledning.

Christina Aguilera, känd för sitt glamorösa utseende och sin djärva makeup, överraskade alla genom att avslöja att hennes...

Inom underkläder hyllar Lily Allen sin kropp vid 40 och krossar stereotyper.

Med några glamorösa foton och en tuff attityd förvandlar Lily Allen denna övergång till ett årtionde till en...

Hon väger 70 kg och anses vara "för tung" för sin sport

Viktoria Hansova, juniorvärldsmästaren i skelett 2024, står inför en absurd paradox: med sina 1,78 meter och en vikt...

© 2025 The Body Optimist