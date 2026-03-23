"Inte tillräckligt kurvig": Denna skådespelerska får kritik för sitt utseende

Anaëlle G.
@emilysteaparty / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan Emily Rudd, som spelar Nami i Netflix live-action-adaption av "One Piece", möter återkommande kritik för sitt utseende, som anses ha "inte tillräckligt med kurvor" för rollen.

Kritik mot dess "otillräckliga form"

Från det ögonblick då rollistan tillkännagavs 2023 kritiserade vissa fans Emily Rudd för att hon inte hade de "överdrivna kurvorna" som Nami från animen/mangan. Nami, med sin figur, är en arketyp för pinuppan, och vissa röster beklagade sig över att Emily Rudd inte passade in i den bilden. Dessa kommentarer fortsatte även efter säsong 1 (2023) och före säsong 2, med kommentarer som "Hon är för plattbröstad för Nami."

Försvarare som kontrar

Lyckligtvis försvarar en majoritet Emily Rudd. Många påpekar att kvinnokroppar i anime är oproportionerliga och orealistiska: "Vi hade aldrig kunnat hitta en skådespelerska med de måtten utan absurd CGI", menar ett fan på Reddit . Författaren till den världsberömda mangan "One Piece", Eiichiro Oda själv, stödde valet för hennes "vackra själ" snarare än hennes utseende. Andra internetanvändare insisterar: "Det fysiska utseendet spelar ingen roll, hon spelar Nami perfekt – smart, stark, busig."

Oavsett kritik om hennes "figur" lyser Emily Rudd likt Nami med sin karisma och talang, och kräsna fans hyllar en trogen adaption där skådespeleri går före orealistiska 2D-fantasier.

Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
På stranden visar denna cheerleader upp sin figur i en "sjöjungfru"-look

