Vid 58 års ålder återvänder Pamela Anderson till sitt ikoniska blonda hår.

Pamela Anderson inleder 2026 med att återvända till sina rötter – bokstavligt och bildligt talat. Efter flera månader med kopparfärgat hår har den kanadensiska ikonen återvänt till sin legendariska blonda frisyr, den som definierade en era sedan Baywatch. Hon bevisar återigen att elegans och självförtroende är tidlösa.

Den ikoniska blondinens stora comeback

På Instagram presenterade Pamela Anderson en serie bilder i Polaroid-stil där hon strålar i sitt nya platinafärgade hår. På bilderna leker hon med sina ansiktsuttryck och framhäver nyanser av pastellrosa, samtidigt som hon visar upp den unika blick som har gjort henne känd.

Hennes fans och nära och kära reagerade snabbt: hennes son Brandon kommenterade kärleksfullt "Mamma är tillbaka!" medan många beundrare hyllade henne som "världens vackraste kvinna". Skådespelerskan själv kompletterade sitt inlägg med ett enkelt "Hej igen" – en blinkning till hennes återkomst till sin signaturlook.

Ett nytt år, en ny energi

Denna återgång till blondin sammanfaller med en period av stor aktivitet i hennes karriär. Skådespelerskan filmar för närvarande "Love Is Not the Answer", regisserad av Michael Cera. För den här rollen antog hon en röd frisyr inspirerad av ikoner som Shirley MacLaine och Romy Schneider – ett bevis på att hon fortsätter att återuppfinna sig själv genom sin hårfärg, precis som hon gör på filmduken.

Ta hand om platinablond hår

Efter att ha blivit varumärkesambassadör för Biolage delade Pamela Anderson med sig av sina tips för att behålla sitt strålande blonda hår. Hon nämnde specifikt Hydra Source Daily Leave-In Tonic, som hon anser vara perfekt för att återfukta och skydda blekt hår. "Jag kan använda all återfuktning jag kan få", skämtade hon i en video som publicerades på Instagram.

Genom att återgå till sitt ikoniska blonda hår påminner Pamela Anderson oss om att skönhet först och främst är en fråga om attityd. Långt ifrån att vara en enkel estetisk transformation symboliserar denna återgång till platinablond en personlig och konstnärlig återfödelse. Alltid naturlig, strålande och fri, visar hon återigen att karisma inte behöver några konstlade tillvägagångssätt.