"Allt jag ser är hat": Den här skådespelerskan bryter tystnaden om trakasserier online

Vid 2026 års skådespelargala gav Odessa A'zion, den nya stjärnan i den amerikanska filmen "Marty Supreme", ett uppriktigt svar till en ET- reporter som frågade henne om det var konstigt att bli "Hollywoods it-girl". Hennes gripande bekännelse om näthat resonerade med publiken.

En oskyldig fråga som avslöjar en hård verklighet

På röda mattan frågar journalisten: ”Är det konstigt att bli en av Hollywoods ’it girls’? ” Den amerikanska skådespelerskan Odessa svarar: ”Allt jag ser är hat. Så för mig finns det inga ’it girls’.” Detta raka svar belyser den mörka sidan av den spirande berömmelsen.

Den mörka sidan av berömmelse på sociala medier

Odessa, nominerad till ett skådespelarpris för sin roll i "Marty Supreme", blev en mediesensation. Bakom lovorden möttes hon dock av en våg av toxiska kommentarer. Hennes uppriktighet visar hur unga skådespelerskor ofta blir lätta måltavlor för ogrundad kritik, långt ifrån "it girl"-myten.

Fansens innerliga reaktioner

Internetanvändare, djupt rörda, översvämmade kommentarsfältet: "Det är sorgligt, man kan se att det verkligen påverkar henne", "Vi ger alltid negativ energi som denna, främst till kvinnor." Många berömde hennes mod och noterade att trakasserier online oproportionerligt drabbar kvinnor inom showbusiness.

En skådespelerska som avvisar etiketter

Odessa, dotter till den amerikanska skådespelerskan och producenten Pamela Adlon, avvisar etiketten "it girl". Hon föredrar att prata om sitt krävande arbete – nomineringar, samarbeten med Timothée Chalamet – snarare än att skvallra. Hennes budskap uppmanar till större empati inför trycket från sociala medier.

Med sitt kraftfulla uttalande ”Allt jag ser är hat” avslöjar Odessa A'zion den hårda verkligheten av trakasserier online. Hon förvandlar smärta till en vädjan om vänlighet, särskilt mot kvinnor. En gripande påminnelse: bakom ”it-tjejen” finns en konstnär som sårats av internets toxicitet.