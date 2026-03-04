I en vågad klänning fängslar denna ungerska modells figur blickarna

Barbara Palvin Sprouse och hennes man Dylan Sprouse lyste upp den stora middagen på Louvren i Paris i slutet av februari 2026. Den ungerska modellen bländade i en skulptural vit klänning och fängslade allas ögon med sin elegans.

En vit klänning med dramatiska linjer

Barbara bar en vit klänning med en fåll prydd med böljande fransar som dansade med varje rörelse. Silhuetten, strukturerad vid bysten och böljande nederkant, betonade hennes midja samtidigt som den gav en teatralisk dimension som passade perfekt till Louvrens prestigefyllda miljö under pyramiden.

Dylan Sprouse är det perfekta komplementet

Bredvid sig bar Dylan Sprouse en svart smoking med textur och fina, skimrande ränder, skräddarsydda byxor och en åtsittande kavaj. Denna monokromatiska duo – ren vit för henne, sofistikerad svart för honom – skapade en oklanderlig visuell balans. Som vanligt vid sociala evenemang utmärker sig Barbara och Dylan i konsten att skapa en smidig koordination.

Fans i vördnad: "Det är magnifikt!"

Sociala medier utbröt av lovord: "Väldigt elegant", "Det är magnifikt." Följare avgudar detta ikoniska par och berömmer Barbaras förmåga att kombinera sensualitet och couture-chic, medan Dylan bidrar med en touch av medskyldighet.

Iförd denna vita klänning under Louvrens pyramid fängslade Barbara Palvin Sprouse återigen och visade upp sin fantastiska figur tillsammans med Dylan. Fansen, enhälligt i sin beundran, firade en elegans som blandade djärvhet och romantik – ett oförglömligt parisiskt ögonblick.