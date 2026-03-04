I en vågad klänning fängslar denna ungerska modells figur blickarna

Léa Michel
@realbarbarapalvin/Instagram

Barbara Palvin Sprouse och hennes man Dylan Sprouse lyste upp den stora middagen på Louvren i Paris i slutet av februari 2026. Den ungerska modellen bländade i en skulptural vit klänning och fängslade allas ögon med sin elegans.

En vit klänning med dramatiska linjer

Barbara bar en vit klänning med en fåll prydd med böljande fransar som dansade med varje rörelse. Silhuetten, strukturerad vid bysten och böljande nederkant, betonade hennes midja samtidigt som den gav en teatralisk dimension som passade perfekt till Louvrens prestigefyllda miljö under pyramiden.

Dylan Sprouse är det perfekta komplementet

Bredvid sig bar Dylan Sprouse en svart smoking med textur och fina, skimrande ränder, skräddarsydda byxor och en åtsittande kavaj. Denna monokromatiska duo – ren vit för henne, sofistikerad svart för honom – skapade en oklanderlig visuell balans. Som vanligt vid sociala evenemang utmärker sig Barbara och Dylan i konsten att skapa en smidig koordination.

Fans i vördnad: "Det är magnifikt!"

Sociala medier utbröt av lovord: "Väldigt elegant", "Det är magnifikt." Följare avgudar detta ikoniska par och berömmer Barbaras förmåga att kombinera sensualitet och couture-chic, medan Dylan bidrar med en touch av medskyldighet.

Iförd denna vita klänning under Louvrens pyramid fängslade Barbara Palvin Sprouse återigen och visade upp sin fantastiska figur tillsammans med Dylan. Fansen, enhälligt i sin beundran, firade en elegans som blandade djärvhet och romantik – ett oförglömligt parisiskt ögonblick.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Vid 50 bekräftar Charlize Theron sin stilistiska frihet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vid 50 bekräftar Charlize Theron sin stilistiska frihet

I Paris bevisade Charlize Theron nyligen återigen att hon är en av de mest inflytelserika stilfigurerna, när hon...

Kristen Stewart gör en oväntad retro-comeback med denna ikoniska frisyr

Att förändra sin look utan att offra allt: det är konsten som Kristen Stewart bemästrar perfekt. Under sitt...

"Mycket elegant": Deva Cassel gör ett slående framträdande

Den fransk-italienska modellen och skådespelerskan Deva Cassel, dotter till Monica Bellucci och Vincent Cassel, lyste upp första raden...

Sydney Sweeney avslöjar en oväntad sida i en video som skapar mycket uppmärksamhet

Sydney Sweeney, känd för sina minnesvärda roller i film och tv, uppmärksammades nyligen av en helt annan anledning....

Detta framträdande av Teyana Taylor med sin dotter får hjärtan att smälta på sociala medier.

På röda mattan under SAG Awards 2026 vimlar det av spektakulära looks varje år. Den här gången var...

"Det var depression": Ice Spice bryter tystnaden om sin viktminskning

Den amerikanska rapparen Ice Spice lyfte nyligen slöjan på vad som gick bakom kulisserna på hennes fysiska förvandling...