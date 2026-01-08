Search here...

"Det är kroppen av en frisk kvinna": hon svarar på kritik om sin fysik

Léa Michel
@lararajj/Instagram

Lara Raj, medlem i K-popgruppen KATSEYE, bröt nyligen tystnaden inför en våg av toxiska kommentarer om sitt utseende. I ett meddelande som publicerades i början av januari 2026 på Weverse (ett socialt nätverk där artister kan kommunicera med sina fans) fördömde den unga artisten den kroppsskamning hon utsatts för sedan turnéns början.

En turné under kritikerns press

Mitt i rampljuset och den intensiva koreografin upptäckte Lara en mörk sida av berömmelse. "Jag såg så många äckliga samtal om min kropp under turnén", skrev hon öppet. Vissa fans, besatta av ultratunna skönhetsstandarder, stod inte ut med hennes kropp. Förolämpningar spred sig och hennes mage eller kurvor kallades "störande" under framträdandena.

@ari_is_rosie Jag är så galen i henne. Faktiskt. @KATSEYE @LARA RAJ #katseye #lararaj #beautifulchaostour #fyp #foryoupage ♬ Killshot (Långsammare + Reverb) - Magdalena Bay

Lara Raj slår tillbaka

Med en blandning av sarkasm och bestämdhet slår Lara Raj tillbaka: ”Vissa människor är så livrädda för en hälsosam kvinnas kropp att det är jättekul ... ta tag i det.” Hon omfamnar sin fysik fullt ut, samtidigt som hon påminner alla om att en hälsosam kropp kan ta sig många uttryck: att vara smal eller muskulös betyder inte nödvändigtvis att vara hälsosam, precis som en kurvigare kropp inte är motsatsen. Långt ifrån att gömma sig förvandlar hon attacken till en självkärleksförklaring: ”Jag älskar min kropp och det kommer jag alltid att göra. Du borde också älska din, oavsett hur den ser ut!” För ja, ingen kropp förtjänar att bli dömd.

En debatt som går bortom sociala medier

Hennes tal utlöste hetsiga diskussioner på Reddit och TikTok. Medan många hyllade hennes mod inför musikbranschens giftiga normer, fortsatte andra att hyckla: de hyllade en "normal kropp" samtidigt som de zoomade in på hennes mage. Lara trotsade dessa föråldrade österländska normer och påminde alla om att dansa i timmar inte utesluter att ha mage eller kurvor.

Genom att vägra böja sig för påtryckningar omdefinierar Lara Raj skönhet i branschen. Hennes budskap resonerar som en uppmaning till tolerans: en kropp i rörelse förtjänar beundran, inte dömande. Vid bara 20 års ålder påtvingar hon redan sin vision och bevisar att sann styrka mäts i självförtroende, inte i centimeter runt midjan.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
