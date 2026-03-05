"Det vi älskar kommer från svart kultur": den här skådespelerskan väcker nytt liv i debatten om kulturellt inflytande

Vid NAACP Image Awards* höll den amerikanska skådespelerskan, producenten och aktivisten Sophia Bush ett kraftfullt tal om vikten av vita allianser, där hon uppmanade sina kollegor att aktivt stödja den svarta kultur de entusiastiskt konsumerar. Hennes tal satte fart på sociala medier och återupplivade diskussioner om kulturellt erkännande.

*NAACP Image Awards är amerikanska utmärkelser som uppmärksammar verk inom film, tv, musik och litteratur. Sedan 1967 har de årligen hedrat de mest framstående produktionerna och konstnärerna inom den afroamerikanska gemenskapen inom dessa olika områden.

Ett starkt budskap vid NAACP Image Awards

Sophia Bush, som var närvarande tillsammans med sin vän och affärspartner Nia Batts, talade öppet till Refinery29 : ”Allt vi älskar med Amerika kommer från svart kultur... Vita människor måste stå upp för svarta människor på samma sätt som de står upp för svart kultur.” Hon vädjade enträget: ”Med tanke på vilka som har makten och vad som händer med svarta och rasifierade samhällen i vårt land, måste vi ta saken i egna händer.”

Ett tal som avvisar "passiv underhållning". Sophia Bush tvekar inte att sätta sitt tal i kontext med den rådande situationen i landet och betonar att ögonblicket är avgörande för aktiv solidaritet. Hennes tal vid NAACP Image Awards, som hyllar färgade människors prestationer, får en särskild resonans i detta spända klimat.

Entusiastiska reaktioner på internet

Sophias virala meddelande utlöste en våg av applåder online. Internetanvändare berömde hennes uppriktighet och konkreta engagemang och såg henne som ett exempel på genuin allians som går bortom bara retorik.

Med sitt kraftfulla uttalande "Det vi älskar kommer från svart kultur" tvingar Sophia Bush oss att konfrontera en uppenbar men ofta ignorerad kulturell sanning. Hennes uppmaning till en konkret, snarare än en konsumtionsorienterad, allians återupplivar debatten om de privilegierades ansvar. Det är ett kraftfullt budskap som påminner oss om att att fira en kultur också innebär att försvara den.

