"Jag måste hantera allt": Skådespelerskan beskriver sitt "intensiva" vardagsliv som mamma

Den amerikanska skådespelerskan, TV-presentatören och sångerskan Keke Palmer delar öppet med sig av sin dagliga utmaning: att balansera en blomstrande film-, tv- och musikkarriär med att vara ensamstående mamma till sin tvåårige son, Leo. Vid Los Angeles-premiären av sin nya serie "The 'Burbs" berättade hon för tidningen People hur hon jonglerar denna multitasking-livsstil och skämtade om att hon bokstavligen har "tre versioner av sig själv" för att få allt att fungera.

En noggrant planerad organisation

"Det är mycket. Sedan min son föddes har jag blivit ännu mer medveten om mina projektval och hur jag hanterar min tid", medger Keke Palmer. Skådespelerskan, sångerskan och programledaren betonar vikten av ett starkt team för att orkestrera detta hektiska tempo: "Jag älskar allt jag gör, men jag ser alltid till att jag kan organisera allt, för det är intensivt, men jag älskar det. (...) Jag måste se till att jag kan hantera allt."

Leo, hennes mest underbara livslärare

Keke beskriver Leos snabba utveckling – från ett tyst spädbarn till en liten pojke med "sina egna ord, åsikter och personlighet" – som en mästarklass. "Han lär mig framför allt hur man slappnar av och lever livet fullt ut", anförtror hon sig. För Keke fungerar moderskapet som en spegel: "Det speglar ditt eget liv tillbaka till dig, men det låter dig också ge dig själv det du behöver. Det är en sann välsignelse. Min son betyder allt för mig."

En katartisk moderlig roll på skärmen

I "The 'Burbs'", en skräckfilm som är nyinspelning av komedin från 1989 med Tom Hanks i huvudrollen, spelar Keke Samira, en ung mamma som står inför utmaningar efter förlossningen och komplicerade relationer. "Det var renande. Samira går igenom saker jag själv har upplevt – efter förlossningen, den emotionella sårbarheten efter förlossningen. Jag kunde verkligen fördjupa mig i rollen, särskilt skräckaspekten!" förklarar hon.

Keke Palmer förvandlar utmaningarna med ensamstående moderskap och en framgångsrik karriär till en drivkraft. Med oklanderlig organisation, villkorslös kärlek till Leo och roller som resonerar personligen bevisar hon att det är möjligt att omfamna allt – karriär, familj, autenticitet – med avsikt och humor. En inspirerande multitasking-mamma.