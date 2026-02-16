Vid 44 överraskar Beyoncé med en ny kort frisyr

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Beyoncé har precis avslöjat en hårförvandling med en kort, haklång blond klippning. Det är hennes kortaste frisyr på flera år.

Ett överraskande framträdande… i bilder

Efter flera månader av diskretion på sociala medier återuppstod sångerskan den 12 februari i en karusell av foton publicerade på Instagram, tagna under Super Bowl 2026. Utan bildtexter låter bilderna looken tala för sig själv: en slät och strukturerad, honungsblond bob som ramar in ansiktet och omedelbart moderniserar hennes stil.

På bilderna bär Beyoncé först en lång chartreuse trenchcoat som matchar hennes väska och solglasögon, sedan en mer diskret outfit med en krämfärgad off-shoulder-topp instoppad i olivfärgade byxor, mjuk makeup med en lätt sotad eyeliner och rosa läppar. Ensemblen framhäver hennes nya frisyr, en korsning mellan en klassisk bob och en fransk bob, med rundade toppar och kontrollerad volym.

En kort frisyr som markerar en vändpunkt

Denna korta bob, i gyllene/karamellblonda toner med mörkare rötter, står i skarp kontrast till det långa, vågiga locket som Beyoncé har gynnat de senaste åren, särskilt under "Cowboy Carter"-eran. Fans ser det redan som ett tecken på stilistisk förnyelse, till och med början på ett "nytt konstnärligt kapitel". Många berömmer dess "uppfriskande", "ultrastic" och "kraftfulla" look, och anser att den blonda boben perfekt framhäver Beyoncés drag och hennes stjärnstatus. Vissa kallar det till och med en "ikonisk frisyr" och förutspår att denna korta bob kommer att bli en av årets hetaste hårtrender, eftersom den perfekt blandar elegans och modernitet.

Genom att posera med en "Touchdown"-flagga och para ihop frisyren med en "candy apple green"-look förvandlar Beyoncé en enkel klippning till ett sant fashion statement, vilket återigen bekräftar hennes status som en ikon kapabel att lansera en trend med bara några få foton.