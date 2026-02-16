Search here...

Vid 44 överraskar Beyoncé med en ny kort frisyr

Anaëlle G.
@beyonce/Instagram

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Beyoncé har precis avslöjat en hårförvandling med en kort, haklång blond klippning. Det är hennes kortaste frisyr på flera år.

Ett överraskande framträdande… i bilder

Efter flera månader av diskretion på sociala medier återuppstod sångerskan den 12 februari i en karusell av foton publicerade på Instagram, tagna under Super Bowl 2026. Utan bildtexter låter bilderna looken tala för sig själv: en slät och strukturerad, honungsblond bob som ramar in ansiktet och omedelbart moderniserar hennes stil.

På bilderna bär Beyoncé först en lång chartreuse trenchcoat som matchar hennes väska och solglasögon, sedan en mer diskret outfit med en krämfärgad off-shoulder-topp instoppad i olivfärgade byxor, mjuk makeup med en lätt sotad eyeliner och rosa läppar. Ensemblen framhäver hennes nya frisyr, en korsning mellan en klassisk bob och en fransk bob, med rundade toppar och kontrollerad volym.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Beyoncé (@beyonce)

En kort frisyr som markerar en vändpunkt

Denna korta bob, i gyllene/karamellblonda toner med mörkare rötter, står i skarp kontrast till det långa, vågiga locket som Beyoncé har gynnat de senaste åren, särskilt under "Cowboy Carter"-eran. Fans ser det redan som ett tecken på stilistisk förnyelse, till och med början på ett "nytt konstnärligt kapitel". Många berömmer dess "uppfriskande", "ultrastic" och "kraftfulla" look, och anser att den blonda boben perfekt framhäver Beyoncés drag och hennes stjärnstatus. Vissa kallar det till och med en "ikonisk frisyr" och förutspår att denna korta bob kommer att bli en av årets hetaste hårtrender, eftersom den perfekt blandar elegans och modernitet.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Beyoncé (@beyonce)

Genom att posera med en "Touchdown"-flagga och para ihop frisyren med en "candy apple green"-look förvandlar Beyoncé en enkel klippning till ett sant fashion statement, vilket återigen bekräftar hennes status som en ikon kapabel att lansera en trend med bara några få foton.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
Article précédent
I pyjamas i sängen firar Nicole Kidman "Galentine's Day"
Article suivant
I en gul klänning med djup urringning omdefinierar Hailey Bieber elegans i Sydney

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

I en gul klänning med djup urringning omdefinierar Hailey Bieber elegans i Sydney

Ibland räcker ett enda framträdande för att göra ett bestående intryck. I Sydney, Australien, förvandlade den amerikanska modellen...

I pyjamas i sängen firar Nicole Kidman "Galentine's Day"

Den australisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Nicole Kidman gladde nyligen sina följare med anledning av "Galentine's Day" -...

Vid 70 år skapar Sharon Stone sensation i spets och hyllar oförskönad skönhet

Genom att dela ofiltrerade, oretuscherade bilder av sig själv i spets hyllar den amerikanska skådespelerskan och filmproducenten Sharon...

Vid 58 års ålder återvänder Pamela Anderson till blont hår med en "vintage föning"

Pamela Anderson väckte nyligen uppmärksamhet på New York Fashion Week. Sittande på första raden på Tory Burchs höst-/vintervisning...

"Jag skulle vilja radera allt": Med 40 miljoner följare varnar Madison Beer för pressen från sociala medier

Den amerikanska sångerskan, modellen och skådespelerskan Madison Beer är en av de mest följade artisterna i sin generation....

Vid 65 års ålder strålar denna "Dirty Dancing"-stjärna på stranden

Jennifer Grey fortsätter att charma med sin naturlighet och energi. Den oförglömliga Baby Houseman från kultfilmen Dirty Dancing...

© 2025 The Body Optimist