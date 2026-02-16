New Yorks borgmästares fru gör ett anmärkningsvärt framträdande på modeveckan

Vid bara 28 års ålder fortsätter Rama Duwaji att sätta sin prägel med sin distinkta stil. Hustrun till borgmästaren i New York City var en framträdande figur på första raden under modeveckan. Inbjuden till New York-märket Diotimas visning bekräftade hon sin status som en framväxande modeikon, långt ifrån de traditionella koderna som förknippas med första damer.

En skarp silhuett på första raden

Den 15 februari 2026 tog Rama Duwaji plats på första raden i visningen designad av Rachel Scott, den jamaicanska designern bakom Diotima. För tillfället valde hon en mästerlig lager-på-lager-klädsel: en kort beige trenchcoat som bars som mittpunkt, över en längre rutig version. Denna subtilt strukturerade lager-på-lager-klädsel moderniserar en klassiker från den brittiska garderoben. Ensemblen kompletterades med svarta cowboystövlar med klack, en svart läderväska prydd med metalldetaljer och guldfärgade örhängen. En look som är både modern och förankrad i 1990-talets referenser.

En första dam som bryter mot normerna

Som yngsta hustru till en borgmästare i New York nöjer sig Rama Duwaji inte med en diskret, institutionell roll. Hon hävdar en stark visuell identitet, trogen sin generation. Istället för att föredra de så kallade traditionella silhuetter som förväntas vid officiella evenemang, anammar hon plagg från märken som är populära bland Generation Z. Långa bermudashorts, snörstövlar, överdimensionerade skjortor och asymmetriska toppar förekommer regelbundet i hennes offentliga framträdanden. Denna stilistiska positionering hjälper till att omdefiniera bilden av en New York First Lady, en som är mer kopplad till sin tid och sitt samhälle.

En närvaro förstärkt av sociala medier

Rama Duwaji är mycket aktiv på Instagram, där hon delar sina looks med sina två miljoner följare, och odlar en distinkt estetik: lager på lager av silversmycken, arkitektoniska accessoarer, strukturerade silhuetter och urbana influenser. Hennes senaste fotografering för tidningen The Cut bekräftade redan denna starka modeinriktning. Hennes närvaro på modeveckan förstärker bara detta momentum: hon etablerar sig gradvis som en inflytelserik figur i New Yorks modescen.

Genom att delta i Diotimas modevisning deltar Rama Duwaji i slutändan inte bara i ett modeevenemang. Hon förkroppsligar en bredare utveckling: den av en ny generation offentliga personer som använder mode som språk. Det är ett sätt att bekräfta att elegans och modernitet kan samexistera, även – och kanske särskilt – i maktens sfärer.