Meryl Streeps dotter, Louisa Jacobson, gör succé på New York Fashion Week.

Louisa Jacobson gjorde nyligen ett slående framträdande på New York Fashion Week. Den amerikanska skådespelerskan och modellen, känd för sin roll i serien "The Gilded Age", överraskade alla genom att göra sin debut på en catwalk i New York.

En första, noggrant bevakade modevisning

Vid presentationen av New York-märket Eckhaus Lattas höst-/vinterkollektion 2026/2027 gick Louisa Jacobson catwalken för första gången. Detta var ett symboliskt ögonblick för skådespelerskan, som vidgade hennes konstnärliga horisonter. Eckhaus Latta, känt för sina moderna silhuetter och sin "experimentella" inställning till denim och stickade plagg, är en framstående aktör i New Yorks modescen. Genom att ansluta sig till märkets ensemble ansluter sig Louisa Jacobson till en kreativ vision som värdesätter starka personligheter och går långt bortom traditionella modeller.

För den här visningen bar hon en preppy-chic look: en flerfärgad randig skjorta, en tartanminikjol, klackskor med remmar och en mockaväska. En ensemble som överensstämmer med den stil hon regelbundet visar i sina offentliga framträdanden, en blandning av uppdaterad klassicism och djärva detaljer. Hennes närvaro gick inte obemärkt förbi, särskilt eftersom hon delade catwalken med andra kända personer inom samtida mode. Denna intåg i catwalkens värld markerar ett nytt skede i en karriär som redan bevakats noga, delvis på grund av hennes familjebakgrund.

[bildtext-id="attachment_434893" align="aligncenter" width="820"] @louisa_jacobson/Instagram[/bildtext]

En skådespelerska som redan är väl etablerad på skärmen

Innan Louisa Jacobson vände sig till catwalken fick hon först brett erkännande tack vare HBO-serien "The Gilded Age". Hon spelar Marian Brook, en ung kvinna från medelklass som upptäcker de rigida koderna i slutet av 1800-talets New York-socialitet. Serien, som lanserades 2022, gjorde det möjligt för skådespelerskan att befästa sin plats i det amerikanska tv-landskapet. Hennes skildring av en karaktär som slits mellan självständighet och sociala begränsningar hyllades för sin träffsäkerhet och känslighet.

Louisa Jacobson, utbildad inom scenkonst, byggde upp sin karriär steg för steg, långt ifrån att bara vara en "dotter till". Även om hennes namn naturligtvis drar till sig uppmärksamhet, visar hennes arbete på skärmen en önskan att göra avtryck genom sina egna konstnärliga val.

En regelbunden närvaro på de främsta raderna

Långt före sin catwalk-debut var Louisa Jacobson redan ett välbekant ansikte på modeveckorna. Hon blev inbjuden till visningar av modehus som Calvin Klein, Khaite, Courrèges och Jason Wu, och etablerade sig gradvis som en eftertraktad gäst på första raden. Hennes stil, ofta beskriven som preppy med en modern twist, leker med strukturerade linjer, lager på lager och androgyna plagg. Denna klädkonsekvens bidrar till hennes image inom branschen, där gränsen mellan skådespelerska och modeikon alltmer suddas ut.

Hon deltog också i en vår-/sommarkampanj för New York-märket Kallmeyer, där hon poserade i strömlinjeformade, skräddarsydda silhuetter. Detta estetiska val, långt ifrån eleganta klichéer, förstärker hennes positionering inom ett intellektuellt och minimalistiskt mode.

Ett nytt steg i en mångfacetterad resa

Att vara Meryl Streeps dotter innebär en viss sorts exponering. Den Oscarsbelönade skådespelerskan, känd för sin roll som Miranda Priestly i "The Devil Wears Prada" (2006), har lämnat ett outplånligt avtryck i den kollektiva fantasin. Louisa Jacobson skapar sin egen väg, utan att försöka kopiera sin mors arv. Medan hennes mor satte sin prägel på film med en exceptionell karriär, utforskar hon olika vägar, från tv till modesamarbeten. Hennes framträdande på New York Fashion Week visar ett personligt och tydligt intresse för denna kreativa miljö.

Denna första modevisning skulle verkligen kunna bana väg för andra projekt inom mode. Fler och fler skådespelerskor ger sig ut på catwalken eller blir varumärkesambassadörer, vilket suddar ut gränserna mellan konstnärliga discipliner. För Louisa Jacobson verkar denna resa vara en del av ett utforskande tillvägagångssätt. Hennes framträdande på New York Fashion Week bekräftar verkligen hennes status som en stigande stjärna, i korsningen mellan film och modedesign.

Genom att gå på catwalken för Eckhaus Latta under New York Fashion Week nådde Louisa Jacobson en symbolisk milstolpe. Redan erkänd som en lovande skådespelerska hävdar hon nu sin plats i modevärlden. Med sitt prestigefyllda arv och sin personliga resa skapar hon sin egen väg i sin egen takt, under vakande ögon av både branschfolk och allmänheten.