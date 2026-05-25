I en glittrande look återupplivar Sydney Sweeney en skönhetstrend från 2000-talet.

Julia P.
@sydney_sweeney / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Sydney Sweeney, som spelar Cassie i succéserien "Euphoria", står i centrum för en ny skönhetstrend. I ett avsnitt skapade seriens huvudmakeupartist, Donni Davy, en helt gnistrande look med strass och glitter som återupplivar en ikonisk 2000-talsestetik. Denna makeup-look delades på sociala medier tillsammans med en handledning och fängslade omedelbart internetanvändarna.

En skimrande makeup-look från "Euphoria"

Serien "Euphoria", känd för sina "vågade" val, har gjort sminket till en sann visuell signatur. För denna nya look, som bärs av karaktären Cassie, valde makeupartisten Donni Davy ett kontrollerat skimmer. På Sydney Sweeneys ögonlock lyser en skimrande ögonskugga med rosa och lila reflexer upp ögonen, förstärkt av eyeliner prydd med fint placerade strass. Fransarna, generöst täckta med mascara, ramar in en avsiktligt "dockliknande" blick, medan ett rosigt rouge och glansiga läppar kompletterar denna söta och lysande estetik.

Återkomsten av strass och glitter från 2000-talet

Denna makeup-look hämtar direkt inspiration från 2000-talets skönhetskoder, som kännetecknas av den generösa användningen av glitter, strass och livfulla färger. Den kristallinklädda eyelinern påminner särskilt om de ikoniska lookerna från det decenniet, där glitter regerade. Genom att återuppliva denna estetik bekräftar serien den stora comebacken för "Y2K"-trenden i skönhetsvärlden, som redan är mycket närvarande inom mode och på sociala medier. En nostalgi omtolkad med en modern twist.

Med denna skimrande, 2000-talsinspirerade makeup bekräftar Sydney Sweeney och "Euphoria"-teamet seriens starka inflytande på skönhetstrender. Denna lysande trend kommer garanterat att inspirera många looks under de kommande månaderna.

Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
