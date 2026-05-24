Mor och dotter, Cindy Crawford och Kaia Gerber, matchar sina utseenden

När Cindy Crawford och Kaia Gerber dyker upp tillsammans är det svårt att inte lägga märke till deras slående likhet. Vid ett nyligt evenemang för märket Re/Done fängslade mor-dotter-duon återigen fotografer med matchande denimlooker och en distinkt kalifornisk stil.

Cindy Crawford och Kaia Gerber visar upp ett slående modepartnerskap.

På en fest som firade samarbetet mellan den amerikanska modellen och skådespelerskan Kaia Gerber och märket Re/Done gjorde mor-dotter-duon ett flertal tillgivna framträdanden för fotografer. Arm i arm poserade Cindy Crawford och Kaia Gerber mot en naturlig bakgrund och en enorm logotyp för det amerikanska märket.

Evenemanget visade också en kortfilm i samband med samarbetet, där Kaia Gerber dyker upp i flera outfits inspirerade av Re/Dones signaturstil med vintage och minimalistisk estetik. Den amerikanska modellen Cindy Crawford och hennes dotter (Kaia Gerber) är stammisar på röda mattan och i modekampanjer och valde den här gången en mer avslappnad stil, samtidigt som de förblev perfekt koordinerade.

Matchande denim-looks i en väldigt kalifornisk stil

För den här gången valde Kaia Gerber en något beskuren vit stickad tröja i kombination med löst sittande, slitna jeans. Hon kompletterade sin outfit med överdimensionerade solglasögon, diskreta örhängen och metalliska sandaler med remmar.

Vid sidan av honom bar Cindy Crawford även en denimlook från topp till tå, bestående av en lätt jeansskjorta som bars något öppen och raka jeans med hög midja. Den tidigare supermodellen kompletterade sin outfit med flera armband och sandaler för en avslappnad-chic känsla. Resultatet: två koordinerade men distinkta stilar, som leker med tidlösa snitt och en naturlig palett trogen den kaliforniska stilen som länge definierat Cindy Crawfords image.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Cindy Crawford (@cindycrawford)

En likhet som har fascinerat människor i flera år

Sedan Kaia Gerbers modelldebut har jämförelser med hennes mamma varit vanliga. Samma bruna hår, liknande ansiktsdrag och samma lätthet framför kameran: Kaia presenteras ofta som "den naturliga arvtagaren till Crawford-stilen".

Under årens lopp har Kaia Gerber ändå skapat sin egen distinkta modeidentitet. Som musa för stora modehus och en stamgäst på modeveckorna växlar hon mellan minimalistiska stilar, vintageinspirationer och mer djärva silhuetter. Deras koordinerade framträdande vid detta evenemang tjänade som en påminnelse om hur deras nära band överskrider rena familjeband och blev en sann modeduo som branschen noga följer.

Kaia Gerber står i centrum för den nya Re/Done-kampanjen.

Evenemanget firade även Kaia Gerbers kreativa projekt med Re/Done. Märket, känt för sitt arbete med återskapad vintage-denim, presenterade en kortfilm med modellen i olika vardagliga scener.

I klipp som delas på sociala medier syns Kaia Gerber i flera stilar inspirerade av 1990- och 2000-talen: denimminishorts, ett vitt linne, tunna svarta strumpbyxor och överdimensionerade denimbyxor som bärs avslappnat. Kampanjen spelar på en retro och filmisk estetik, trogen det amerikanska märkets stil.

Mor-dotter-duon fortsätter att fängsla modevärlden.

Cindy Crawford och Kaia Gerber är bland de mest uppmärksammade mor-dotter-duorna i modevärlden. Deras gemensamma framträdanden drar regelbundet till sig uppmärksamhet, lika mycket för deras fysiska likhet som för deras stilkänsla. Utöver den "identiska kopieringseffekten" som ofta diskuteras på sociala medier, verkar deras band också präglas av ett genuint professionellt mentorskap.

Cindy Crawford, en ikonisk figur bland 1990-talets supermodeller, har stöttat sin dotters karriär i flera år i en värld hon känner väl. Detta senaste koordinerade framträdande bekräftar återigen deras inflytande inom modebranschen, där de förkroppsligar en tidlös men ändå tillgänglig vision av elegans.

Med sina matchande denimkläder och uppenbara kamratskap väckte Cindy Crawford och Kaia Gerber återigen uppmärksamhet. Genom att blanda modearv med modern stil förkroppsligar mor-dotter-duon en naturlig elegans som tilltalar både fotografer och modeentusiaster. Deras utseende understryker också återuppkomsten av tidlös denim och 1990-talsinspirerade silhuetter, som är mer moderiktiga än någonsin.