Sångaren Chappell Roan poserar naturligt och väcker reaktioner

Fabienne Ba.
Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Chappell Roan, känd för sitt spektakulära utseende och sina iscensatta framträdanden, överraskade några av sina följare genom att synas "au naturel" på sociala medier. Bilderna, som diskuterades flitigt online, återuppväckte snabbt debatten kring kändisars äkthet.

Chappell Roan delar en "naturlig" bild

Chappell Roan, känd för sin noggrant utformade visuella stil, slående smink och mycket teatrala scenkläder, antar regelbundet en djärv estetik för sina offentliga framträdanden. Den här gången var det dock ett mycket mer diskret inlägg som fångade internetanvändarnas uppmärksamhet. På Instagram dök Chappell Roan upp med en mer naturlig stil, långt ifrån de "extravaganta" utseenden som ofta följer med hennes framträdanden och röda mattan-framträdanden. Bilderna cirkulerade snabbt online och utlöste många reaktioner från hennes följare.

Internetanvändare berömmer dess äkthet

Under inlägget berömde många fans tillvägagångssättet och ansåg det vara "mer autentiskt och spontant". Flera användare tyckte att "denna mer naturliga look visade en annan sida av sångerskan". Andra påpekade att Chappell Roan länge har förespråkat konstnärlig frihet i sin offentliga image. Hon hyllas regelbundet av sina fans för sitt kreativa förhållningssätt till mode, smink och framträdanden, vilket hon anser vara "en förlängning av sin musikaliska värld".

Sociala medier förstärker varje kändisframträdande

Det här är inte första gången Chappell Roan har väckt stor diskussion på sociala medier. Under de senaste månaderna har flera av hennes offentliga framträdanden skapat stor uppmärksamhet, särskilt vid musikevenemang och prisutdelningar. Vid Grammy Awards 2026 väckte artisten starka reaktioner med en Mugler-outfit som kommenterades flitigt online. Inför kritiken svarade Chappell Roan humoristiskt på Instagram och förklarade att hon inte ansåg att hennes outfit var "så skandalös". Liksom många artister i sin generation verkar Chappell Roan i en miljö där varje inlägg kan bli viralt inom några timmar.

Genom att dela "mer naturliga" foton har Chappell Roan återigen fångat internetanvändarnas uppmärksamhet. Van vid att leka med pop- och iscensättningens koder fortsätter hon att ge näring åt onlinekonversationer, oavsett om hon framträder i "spektakulära" looks eller i en "mer diskret" version av sig själv.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Mor och dotter, Cindy Crawford och Kaia Gerber, matchar sina utseenden
Vid 69 års ålder strålar journalisten Katie Couric i en spektakulär svart klänning.

