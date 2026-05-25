Vid 43 års ålder svarar Anne Hathaway på rykten om kosmetisk kirurgi.

Den amerikanska skådespelerskan Anne Hathaway har bestämt sig för att reda ut händelserna. I en intervju med tidningen ELLE tog hon upp de många spekulationerna kring hennes utseende, särskilt de ihållande ryktena om ett ansiktslyft. Vanligtvis tyst om sådana frågor valde hon slutligen att tala ut.

Ett uttalande för att sätta stopp för spekulationerna

När Anne Hathaway tillfrågades om ryktena kring hennes ansikte förklarade hon sina skäl till att hon uttalade sig . "Vi lever i en tid då människor känner sig väldigt säkra på att anta vad de tror är fakta, och ibland är det de tror sant, ibland inte", sa hon. Skådespelerskan erkände en viss ambivalens: "Spekulationerna har blivit så intensiva att man känner ett behov av att rätta till saker och ting." Detta är desto mer ovanligt med tanke på hennes vanliga preferens för fullständig diskretion.

"De är bara två flätor."

Anne Hathaway svarade humoristiskt på en hårhandledning hon hade delat, med en flätad frisyr som gav en "mer utvilad" look. "Förresten, det här är enorma medicinska beslut som folk tar", påpekade hon. "Jag ville visa att nej, jag har inte fattat ett stort medicinskt beslut. Det är bara två flätor." Trogen sin uppriktighet erkände hon ändå, med uppriktighet, att hon mycket väl kunde överväga en ansiktslyftning någon dag – ett beslut som, om hon skulle göra det, helt och hållet skulle vara hennes eget.

Ett tal om äkthet

Under intervjun diskuterade Anne Hathaway även sitt förhållande till skönhet och självkänsla. När hon blickade tillbaka på sin tidiga karriär erkände hon att hon länge varit "hård mot sig själv" av rädsla. För henne definieras skönhet framför allt av äkthet: "Skönhet kan innehålla fulhet, så länge den innehåller sanning", förklarade hon och citerade en regissör. Denna filosofi vägleder hennes mer fridfulla förhållande till sin image.

Genom att uttala sig påminner Anne Hathaway oss om hur påträngande spekulationer om kvinnors utseende (offentliga eller privata) kan bli. Detta uppriktiga uttalande bekräftar varje kvinnas rätt att kontrollera sin egen kropp och image utan att behöva rättfärdiga sig själv.