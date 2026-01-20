Uma Thurman och Ethan Hawkes barn påtvingar sin stil på modeveckan

På Milanos modevecka höst/vinter 2026-2027 fångade Maya Hawke och hennes bror Levon Hawke fotografernas uppmärksamhet på första raden i Prada-visningen med sin självsäkra stil och slående närvaro. Deras stillhet och personliga estetik väckte intresse hos modemedia och modeveckans entusiaster.

Maya Hawke, en look inspirerad av hennes influenser

Maya Hawke, 27, fortsätter sin skådespelarkarriär och etablerar sig även som en stilikon. Dotter till den amerikanska skådespelerskan, producenten och modellen Uma Thurman och den amerikanska skådespelaren, författaren, regissören och manusförfattaren Ethan Hawke, hon är känd för sin film- och tv-karriär, särskilt för sin roll i serien "Stranger Things".

I Milano valde hon en outfit som kombinerade modernitet och subtil elegans: marinblå skräddarsydda shorts i kombination med en topp som troligen var gjord av ull, en knälång grå kappa, kompletterad med knähöga strumpor och loafers. En självsäker look som skapade en sofistikerad silhuett.

Levon Hawke, mellan streetwear och självsäker stil

Hennes bror, 24-årige Levon Hawke, kompletterade duon med en lika elegant outfit. Han bar en brun skinnjacka över en turkos tröja, vilket skapade en kontrast mellan en klassisk look och en touch av modernitet. Liksom sin syster är Levon skådespelare och modell, och hans närvaro på första raden lyfter fram en ny generation inflytelserika personer inom modevärlden, kapabla att göra sig bemärkt både genom sina stilval och sin närvaro på internationella evenemang.

En anmärkningsvärd närvaro i första raden

Syskonen fotograferades tillsammans – vilket framgår av bilderna som Maya Hawke delat på Instagram – och projicerar en självsäker och sammansvetsad bild framför kamerorna. Deras stil återspeglar inte bara deras Hollywood-arv; den hävdar också en distinkt identitet, formad av djärva modeval och en slående närvaro på catwalks och i gångarna på modevisningar, där de var och en presenterar sin signaturstil med naturlighet och elegans.

Deras närvaro på Milanos modevecka (16-20 januari 2026) är en del av en bredare trend: många kändisbarn gör sig nu ett namn i modevärlden, mellan offentliga framträdanden och professionellt engagemang.