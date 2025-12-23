Denna sällsynta sjukdom gör att hennes bröst växer kontinuerligt: hon förvandlar den till en styrka.

Varje år växer hennes bröst en kupstorlek och fördubblas i volym. Hon lider av ett tillstånd som läkarkåren fortfarande kämpar med att förklara, och är dömd att leva med dessa ständigt växande bröst. Långt ifrån att vara orolig har den 25-åriga skotska kvinnan till och med lyckats förvandla denna fysiska säregenhet, som hindrar henne från att se sina fötter, till en fördel.

Ett ständigt växande bröstkorg

Generellt sett når brösten slutet av sin tillväxt efter puberteten, men inte Summer Roberts. Hennes växer synligt varje år, vilket tvingar henne att uppdatera sina underkläder väldigt ofta. Även de största BH:arna på hyllan är för små. Hennes bröst faller ut ur sömmarna och tar upp all plats i hennes kläder. Hon känner sig trång i alla tyger, även de mest stretchiga. Anledningen? Hon har gått upp tio BH-storlekar på tio år och nått storlekar som inte längre finns tillgängliga.

Medan vissa kvinnor kanske önskar sig en fylligare urringning och lite mer urringning, vill denna skotska kvinna vända det öde som verkar drabba henne. Hennes bröst väger över 25 kilo, och de är en börda. Dessa två stora massor överväldigar hennes 1,45 meter långa kropp, och Summer släpar runt dem som vikter. Utöver att dra ner henne och böja ryggen hindrar dessa ständigt växande bröst hennes varje rörelse. Från att klä på sig till att tvätta blir alla grundläggande uppgifter en utmaning.

Hennes bröst, som hon knappt kunde dölja, hade väckt många frågor. Vid 15 års ålder, när hennes bröst började utvecklas okontrollerat, kontaktade Summer en läkare i hopp om att hitta svar och lösningar. Hans slutsats? Det var helt enkelt den normala effekten av puberteten och hormonpåverkan. Denna något förenklade diagnos var uppenbarligen långt ifrån sanningen.

En sällsynt och särskilt invalidiserande sjukdom

Trots en kvarstående känsla av oförståelse och ständigt växande bröst hade Summer lärt sig att leva i den här kroppen "inte som de andra". Så, en dag, kände hon en knöl i ena bröstet, vilket fick henne att omedelbart söka läkarhjälp. Medan hon var där för en medicinsk nödsituation och en bröstkontroll, diagnostiserade läkarna hennes fysiska egenhet: "gigantomasti".

Mediebolaget Passeport Santé definierar det som en "mycket sällsynt, överdriven brösthypertrofi som uppstår under puberteten eller graviditeten". Tillståndet är inte oåterkalleligt: bröstförminskning kan räcka för att reversera det. Medan hon väntar på att kunna bli av med lite vikt från sina bröst och återfå lite rörelsefrihet bär hon korsett för att bibehålla god hållning. Summer vägrar dock att omsluta bröstet med shapewear eller täckande tyger. Tvärtom firar hon sin olikhet outfit efter outfit.

Acceptans snarare än klagan

Summer kunde ha känt sig maktlös inför denna extraordinära bröstkorg som överväldigar hennes spegelbild. För några år sedan skulle hon ha lärt sig reglerna för att klä sig i lager, lägga på sig lager av kläder och ljuga om sin figur. Hon skulle ha försökt undkomma andras hånfulla blickar. Idag verkar hon okänslig för kritik, samma kritik som hon bokstavligen skulle ha tagit fem år tidigare. Ännu bättre, hon är berikad av denna säregenhet i ordets mest bokstavliga bemärkelse. Spoiler alert: hennes bröst liknar två guldtackor. Det är välkänt att knaphet ökar värdet.

Denna kista, som inte passar in i någon mall, kunde ha varit en börda. Men Summer bestämde sig för att göra den till sitt hemliga vapen. Summer är mycket aktiv på vuxenplattformar och kammade hem den nättaste summan av 70 000 pund (nästan 80 000 euro) på bara en månad. Hon är inte längre en slav under sin kropp och sina osäkerheter , utan herre över sin figur.

Till en början var hennes bröst hennes största handikapp, men idag är de hennes största tillgång. Summers berättelse påminner oss om att det krävs alla möjliga för att skapa en värld. Att lära sig älska sig själv är inte ett alternativ, utan en nödvändighet för att gå framåt.