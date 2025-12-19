Manligt håravfall: detta land är ett av de mest drabbade i världen

Nästan varannan man upplever betydande håravfall över tid. I Frankrike drabbar detta fenomen alla, inklusive yngre män. Enligt en studie från 2023 av Medihair lider 44,25 % av franska män av markant håravfall – en siffra som placerar Frankrike på tredje plats i världen, strax efter Spanien och Italien. Globalt sett belyser detta resultat en verklighet som ofta upplevs som en källa till osäkerhet, men en som i allt högre grad accepteras öppet.

Ett fenomen med flera orsaker

Skallighet, eller androgenetisk alopeci, orsakas främst av hormonella och genetiska faktorer. De höga andelen som observerats i Sydeuropa förklaras av ärftliga predispositioner och en livsstil som ibland är förknippad med ökad stress eller hormonella obalanser. Som jämförelse är andelen mycket lägre i Colombia (27 %) eller Indonesien (26,9 %), där miljöfaktorer och genetik verkar vara mer skyddande.

Från skam till omsorg: talets befrielse

Manligt håravfall, som länge ansetts vara tabu, är nu på väg in i den offentliga debatten. Många kändisar, som Florent Pagny, Rafael Nadal och Elton John, har erkänt att de har genomgått hårtransplantationer, vilket gör ingreppet allt vanligare.

Samtidigt lockar trenden med löshår eller hårförlängningar en allt yngre kundkrets. På TikTok och Instagram får videor som visar applicering av hårproteser miljontals visningar. Dessa omedelbara, ofta spektakulära förvandlingar hjälper till att normalisera den kosmetiska behandlingen av skallighet.

Detta perspektivskifte handlar inte enbart om korrigering eller döljning. En motrörelse, driven av kroppspositiva värderingar, förespråkar att man accepterar skallighet som ett naturligt skede i livet. Oavsett om man rakar sig eller omfamnar det som det är, ses det inte längre som en tragedi eller en källa till skam att förlora håret, utan som en normal kroppslig utveckling. Detta tillvägagångssätt uppmuntrar till försoning med sin image och påminner oss om att valet att agera – eller att inte göra någonting – först och främst är en fråga om individuell frihet.

En snabbt föränderlig relation till maskulinitet

Bakom denna utveckling ligger ett djupt sociologiskt skifte: det förändrade förhållandet mellan män och deras utseende. Under lång tid symboliserade håravfall antingen oundviklighet eller, omvänt, mognad. Idag hävdar alla sin frihet att välja – att acceptera skallighet, dölja den eller behandla den – utan skam eller dömande. Både kosmetikamärken och manliga influencers uppmuntrar denna mångfald av valmöjligheter.

Med nästan 45 % av männen drabbade är Frankrike bland de länder som drabbas hårdast av skallighet. Det som verkligen förändras är dock uppfattningen om fenomenet. Med medicinska innovationer, hårtrender och uppriktiga personliga berättelser är håravfall inte längre tabu, utan en accepterad verklighet.