Hon firar sitt synliga födelsemärke och förändrar hur andra ser henne.

Ett födelsemärke är ett varumärke, ett avtryck av vår identitet. Det pryder kroppen som en personlig stämpel. Vissa personer har knappt synliga märken eller märken på platser på kroppen som bara nära vänner och familj kan se. Andra har fördjupningar i huden, mer framträdande dermatologiska versioner. Innehållsskaparen @lise_favre har dock ett medfött nevus. Det vetenskapliga namnet för detta är en brunaktig fläck täckt med hårstrån.

En magnet för förlöjligande under barndomen

Det finns lika många typer av födelsemärken som det finns människor. Vissa smälter in i skönhetsmärken, andra ger illusionen av att ha torkat vin med huden, och ytterligare andra är mer arkitektoniska och liknar abstrakt konst eller ett barns klotter. Vissa, som finns i förbjudna områden, förblir dolda i tygets skuggor. Innehållsskaparen @lise_favre kunde dock inte göra anspråk på sådan diskretion med sitt födelsemärke mitt i handen. Om hon inte bar handskar året runt var det svårt för henne att förneka existensen av detta ödesmärke.

Hon har vad dermatologer oftare kallar ett kongenitalt nevus. Även om termen låter ganska barbarisk, syftar den faktiskt på en extra stor födelsemärke som också fungerar som grogrund för hår. Ibland så liten som en ärta, kan den också täcka en stor del av kroppen som en depigmenterad väv. Och även om detta märke är en del av henne har Lise länge hoppats att det skulle krympa eller försvinna från ytan av hennes hand.

Under hela hennes barndom jämförde hennes klasskamrater, med sin barnsliga men skarpa humor, födelsemärket med "bajsrester" och tvekade inte att låtsas avsky inför vad som i själva verket var en genetisk signatur. I hennes klasskamraters, som var lika skoningslösa, ögon fanns det bara avsky. Anklagad för att "inte tvätta sig" eller "vara smutsig", hade hennes födelsemärke gjort henne till skolans utstötta. Efter denna attack av hån slog osäkerheter rot i hennes hand, definierade av detta naturliga märke hon hade lärt sig att hata.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Lise Favre 🪩 (@lise_favre)

En mening som förändrade hans perspektiv

Kritik efter kritik blev detta födelsemärke så småningom en källa till lidande, mer än en naturlig del av livet. Istället för att samexistera fredligt med detta nevus, avvisade Lise det helt och ville länge få det borttaget från sin hud. För henne var detta märke med långa svarta hårstrån inget annat än en källa till problem, till och med ett straff från himlen. Medan hennes födelsemärke bara täckte några kvadratcentimeter av hennes hud, hade det vuxit till enorma proportioner i spegeln.

Det hon ansåg vara en anatomisk defekt som behövde korrigeras hade en annan innebörd i en handbollskompis ögon. Det var denna besökande vän som öppnade hennes ögon för hennes säregenhet. Med sund nyfikenhet frågade hon henne om märket, tydligt synligt i hur bollen flög.

Lise, som förväntade sig ännu en fientlig reaktion, blev positivt överraskad av Sofias perspektiv, och uttryckte sin enorma tacksamhet till henne. ”Det får dig att verka så unik, jag har aldrig sett något liknande. Det är otroligt originellt”, erkände hon med ett utbrott av vänlighet. Detta uttalande hade en djupgående inverkan på Sofias självkänsla.

Sensmoralen i historien: det som gör oss unika är inte konstigt

Även om andras åsikter inte borde diktera hur vi tänker, var denna uppriktiga komplimang som en återställning efter år av misshandel. En nystart. "Egentligen handlar allt om uppfattning", observerar innehållsskaparen. Nu, när barn, i sin "varför"-fas, frågar henne vad hon har på handen, gömmer hon inte längre armarna bakom ryggen. Inte heller försöker hon tona ner det. Hon svarar självsäkert : "Det är en födelsemärke, och den är stor för att jag är väldigt, väldigt vacker."

Bokstavlig översättning: Om samhället har fått oss att tro att olikhet är onormalt eller att singularitet är groteskt eller problematiskt, så är dessa särdrag i själva verket våra mest värdefulla gåvor. Ju sällsyntare ett smycke är, desto mer värdefullt är det, och ju mer samlarobjekt ett smycke är, desto högre stiger dess värde. Varför skulle det inte vara detsamma med de unika små verken i människokroppen? Vare sig det är ett födelsemärke med en grafisk form, ett ärr eller mörka ringar under ögonen ... alla dessa detaljer gör oss unika och bidrar till vår visuella identitet.

Människor föds inte för att bli kloner eller följa mycket homogena estetiska riktlinjer. De är programmerade att inte ha några jämlikar.