Vitt hår vid 6 års ålder: den här mamman hyllar sin dotters albinism

Hon har fläckfritt, strålande vitt hår, och ändå är hon bara i början av sitt liv. Hon går inte med käpp, utan på trehjulingar och gungande enhörningar. Hennes snövita hår är inte ett resultat av ålder eller för tidig stress, utan av albinism, ett sällsynt tillstånd. Ariella föddes med depigmenterade ögonfransar och hår, vilket ger henne en keltisk gudinna eller en magisk älva. Hennes mamma omfamnar dock hennes olikhet och får henne att känna sig som en prinsessa.

Hyllar albinism genom hårstylingkonsten

Generellt sett regerar vita huvuden högst på äldreboenden och är en vanlig syn i gångarna på söndagsmarknader eller på mattorna i motionsklubbar. Hennes vita hår är dock fullt synligt när hon glider nerför rutschkanor eller gungar med en gungas fart. Ariellas hår flödar av ljus, och renheten är etsad in i dess hårstrån.

Denna sexåriga flicka sticker ut från sina klasskamrater på grund av sitt silverfärgade hår. Hon har inte det typiska utseendet för denna hårfärg, som ofta förknippas med seniorer och äldre. Nej, hon föddes inte lika gammal som Benjamin Button. Den unga flickan, som bara saknar en gloria för att ge illusionen av en ängel, kom till världen med en unik egenskap. Ariella är albino, ett tillstånd som drabbar en av 17 000 födslar.

Hennes mamma, Julia San Miguel, är långt ifrån orolig över denna synliga skillnad , utan känner sig lyckligt lottad över att ha fött en solstråle. I sina Instagram-inlägg förkunnar hon : "Ariela är en gåva från gudarna i mina ögon." Att styla sin dotters hår är hennes sätt att uttrycka kärlek, och hon säger "Jag älskar dig" med varje kamdrag. Hon vårdar sitt unika, pärlfärgade hår och pryder det med band, pärlspännen och färgglada resårband. Hon sätter inte bara ihop snabba flätor som några stressade föräldrar; hon förvandlar varje frisyr till en förtrollning, vilket får hennes dotter att lysa ännu starkare än hon gör naturligt.

En liten flicka som lär oss en läxa i vänlighet.

Medan vi klandrar oss själva varje gång vi går förbi spegeln och talar hårt till oss själva, påminner Ariella oss skickligt om definitionen av självkärlek och självrespekt. För osäkerheter är inte medfödda; de kommer med tiden, dömande och föraktfulla blickar. Och den här lilla flickan, som utsätts för lekplatsens hårda regler, verkar ganska immun mot dem som stjäl hennes självkänsla. Bekymmerslös övergivenhet råder.

Faktum är att hennes hår må sakna färg, men inte hennes personlighet. Det är obestridligt: hennes själ lyser lika starkt som hennes hår. Ariella har ett nästan mystiskt utseende och kan hitta på tusen historier kring sina elfenbensfärgade lockar. Hon kanske säger att hon är en avlägsen kusin till "Snödrottningen", att hon har vikingablod eller att hon härstammar från månen. Familjemodern, å sin sida, viftar med sin borste som andra höjer en mikrofon och ger sig i kast med att förstärka denna gudomliga estetik.

Att ha ett barn med särskilda behov är en bestående berikande faktor.

Julia San Miguel, en mamma, upprepar det inlägg efter inlägg: att få ett albinobarn är inte en grym ödesförändring, utan ett budskap från himlen. Sedan han kom till jorden har hon öppnat hans ögon och väckt honom till empati, vänlighet och motståndskraft – färdigheter som inte ens självhjälpsböcker helt kan fånga.

”Att uppfostra en dotter med albinism lärde mig styrka, mildhet och hur kraftfullt det är att vara annorlunda”, säger Julia San Miguel med en touch av poesi. I sina videor stylar hon inte bara sin dotter och återskapar hårinstruktioner som hittats online. Nej, hon skapar en konstnärlig hyllning till albinism och förvandlar olikhet till en källa till beundran. Varje gång hon skapar ett hårmästerverk på sin dotters opalescerande slingor utmanar hon konventionella skönhetsstandarder.

Detta vita hår, som glänser på klassfoton och genomtränger det omgivande mörkret, är inte en magnet för kritik, utan ett diadem i sig självt.