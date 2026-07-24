"Så här ser en frisk kropp ut": kritiserad för sin fysik, svarar hon

Att vara smal är inte ett bevis på god hälsa, precis som att vara kurvig eller överviktig inte nödvändigtvis betyder att vara ohälsosam. Inför kommentarer om sitt utseende valde innehållsskaparen Kalita Hon (@kalitaku) att svara med styrka och vänlighet.

Ett självsäkert svar på kroppsskamning

Kritiserad för sitt utseende bestämde sig innehållsskaparen Kalita Hon, känd på TikTok som @kalitaku, för att inte tiga. Ien flitigt delad video riktar hon sig direkt till de som kommenterar negativt om hennes kropp. Med ett enkelt budskap på skärmen – ”Så här ser en hälsosam kropp ut” – omfamnar hon sitt utseende utan att försöka rättfärdiga sig själv.

Detta är ett sätt att påminna alla om att varje kropp förtjänar respekt och att ingen ska behöva förklara varför deras kropp är som den är. Istället för att svara på kritik med ilska väljer Kalita Hon (@kalitaku) att främja självförtroende och acceptans av sin image. Hennes budskap resonerar med många människor som möter fördömanden för sitt utseende.

Hälsa mäts inte i ens figur.

Bakom den här videon finns ett viktigt budskap: utseendet är ingen indikator på en persons hälsa. En smal kropp kan vara frisk eller uppleva hälsoproblem, precis som en rund eller överviktig kropp kan vara i utmärkt form eller inte.

Att reducera hälsa till vikt eller längd vidmakthåller en missuppfattning och kan ge upphov till sårande kommentarer. Fraser som "ta hand om din hälsa", som automatiskt riktas mot överviktiga eller feta personer, härrör från en bedömning baserad enbart på fysiskt utseende, medan verkligheten är mycket mer komplex. Hälsa beror på många faktorer, och inget externt perspektiv kan avgöra detta enbart genom att observera en kropp.

En viktig påminnelse mot estetiska påbud

Med sitt budskap är Kalita Hon (@kalitaku) en del av en bredare rörelse som uppmuntrar till en mer medkännande syn på sig själv. Kroppspositivitet inbjuder oss att gå bortom enskilda skönhetsstandarder och erkänna kropparnas naturliga mångfald.

Att ha kurvor, vara kurvig, vara överviktig eller att inte följa de fysiska normer som ofta marknadsförs i media ska aldrig förknippas med bristande självkänsla eller ett problem som behöver åtgärdas. Varje kropp berättar en annan historia och förtjänar att respekteras. Detta tillvägagångssätt innebär inte att ignorera hälsa, utan helt enkelt att stoppa förvirringen mellan utseende och hälsa. Självvård kan ta sig många uttryck, och det innebär inte en enda definition av "idealkroppen".

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En våg av stöd trots kritik

Innehållsskaparen Kalita Hons video fick snabbt många positiva reaktioner. Många internetanvändare berömde hennes självförtroende och budskap, glada över att se en offentlig person påminna folk om att kommentarer om andra människors kroppar kan få konsekvenser.

Genom att förvandla en personlig attack till ett budskap om accepterande belyser Kalita Hon (@kalitaku) en viktig sanning: ingen ska definieras av sitt utseende. Hennes berättelse uppmuntrar oss att vara snällare mot våra egna kroppar, såväl som mot andras kroppar. För i slutändan har en hälsosam kropp inte bara en form, en storlek eller ett utseende.