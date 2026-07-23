"Det är normalt att ha fler kurvor när man blir äldre": hon uppmuntrar kvinnor att ändra sitt perspektiv på sina kroppar

Att växa upp, åldras, se sin kropp förändras… tänk om allt detta bara var normalt? Det är budskapet som innehållsskaparen Bethany Cook (@bethanycook_) vill förmedla genom en video som har blivit viral. En välkommen påminnelse i ett samhälle där fysiska förändringar fortfarande alltför ofta uppfattas som ett "problem som måste åtgärdas".

En kropp är inte avsedd att förbli statisk.

På TikTok delade innehållsskaparen Bethany Cook en video med ett budskap som var lika enkelt som det var kraftfullt: det är normalt att ha fler kurvor när man blir äldre. Med bara några få ord utmanar hon en djupt rotad idé: att den vuxna kroppen ska se ut som den vi hade vid 18.

För många kvinnor är det en skuldkänsla att se sin figur förändras över tid. Ändå förändras kroppen under hela livet. Hormoner, graviditeter, stress, livsstilsvanor, medicinska behandlingar eller helt enkelt åren som går kan påverka vikt och kroppsform. Och det är helt normalt.

"Du lät dig inte släppa taget."

Vid sidan av sin video delade Bethany Cook (@bethanycook_) ett tröstande budskap med sin community. Hon påminde dem om att åldrande också innebär att man går in i en ny fas i livet, och att detta naturligtvis kan åtföljas av fysiska förändringar. Bakom detta uttalande ligger en avgörande poäng: att gå upp i vikt betyder inte att man har "släppt taget om sig själv". Detta uttryck, som ofta används för att döma kvinnor, vidmakthåller idén att en fylligare kropp nödvändigtvis är resultatet av bristande viljestyrka. Verkligheten är dock mycket mer komplex.

Att vara kurvig eller fet är inte ett misslyckande

Ordet "fet" är inte en förolämpning. Det är ett beskrivande adjektiv, precis som "lång", "kort" eller "blond". Att vara kurvig eller fet, oavsett ålder, är inget att skämmas för. Med åren går vissa upp i vikt. Andra går ner i vikt. Vissa behåller samma figur hela livet, medan andra ser sina kroppar förändras flera gånger.

Alla dessa banor är giltiga. Tanken är inte att säga att "alla går upp i vikt när de blir äldre", utan att påminna folk om att det kan hända ... och att det är helt okej. Ditt värde beror varken på siffran på en våg eller på din klädstorlek.

Ett meddelande som får dig att må bra

Inte helt oväntat resonerade Bethany Cooks (@bethanycook_) inlägg med många online. Många förklarade att de kände igen sig i hennes ord, efter att i åratal ha jämfört sina vuxna kroppar med sina tonårsjag. Den här typen av diskurs adresserar ett verkligt behov: behovet av att se mer ärliga och medkännande representationer av kroppar. Skönhetsstandarder förblir ofta fixerade vid en ung, tunn och förmodat oföränderlig figur, medan människokroppen per definition ständigt utvecklas.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Bethany Cook (@bethanycook_)

Kort sagt är den viktigaste slutsatsen att man ska komma ihåg att ingen kropp är förpliktigad att förbli densamma genom årtionden. Bethany Cooks budskap (@bethanycook_) uppmuntrar oss i slutändan att ersätta dömande med vänlighet. Att bli äldre är ett privilegium, och de förändringar som följer med detta skede i livet bör inte ses som ett misslyckande. Oavsett din ålder, vikt eller kroppstyp förtjänar din kropp respekt.