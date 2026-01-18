Nadia Aboulhosn, plus size-modellen som omdefinierar mode på sitt eget sätt

Nadia Aboulhosn, en plus size-modell född i Orlando, Florida, omdefinierar inkluderande mode med sin stil och aktivism för kroppspositivitet. Hon är av libanesisk-amerikansk härkomst och har över 700 000 följare på Instagram där hon delar mode-, skönhets- och livsstilsinnehåll och inspirerar tusentals kvinnor att omfamna alla kroppsformer.

En självlärd start inom mode

Vid 22 års ålder flyttade Nadia till Harlem, New York, och lanserade sin blogg 2010 för att uttrycka sin passion för mode, och avvisade elitistiska normer efter att ha blivit avvisad av FIT. Hennes första fotografering med Seventeen Magazine för en "kurvig" sektion markerade hennes inträde i modevärlden, följt av en vinst i American Apparel Model Competition. Hon modellade sedan för publikationer som Vogue Italia, Cosmopolitan och Marie Claire, och medverkade i kampanjer för varumärken som Addition Elle och Boohoo.

En karriär som engagerad designer

Nadia utmärker sig inom design med en kapselkollektion för hösten 2015 (14 plagg i storlekarna 12-24, minimalistiska och militärinspirerade) som presenterades på New York Fashion Week och såldes på Lord & Taylor. Hon lanserade lårhöga stövlar designade för fylligare lår – en succé som sålde slut två gånger – och kollektioner för Boohoo Plus, vilket bevisar att mode borde tillgodose alla kroppstyper. Hon medverkar också i videor som "everyBODYisflawless" för att främja självacceptans.

Kulturellt inflytande och påverkan

Nadia är en pionjär inom kroppspositivitet och samarbetar med H&M, Pat McGrath och Lord & Taylor, och är värd för konferenser som Create and Cultivate. Hennes betalapp erbjuder poddar och exklusivt innehåll, vilket stärker hennes community kring självacceptans och kvinnligt entreprenörskap. Vid 37 års ålder är hon en ledande röst för en mer mångsidig bransch, långt ifrån stereotyperna om "modellsmala" figurer.

Kort sagt, Nadia Aboulhosn förkroppsligar en moderevolution: tillgänglig, inkluderande och autentisk, hon bevisar att stil överskrider storlek och ålder. Hennes resa från självlärd till ikon inspirerar kvinnor att omfamna sina kroppar och diktera trender, vilket tvingar branschen att utvecklas mot större inkludering.