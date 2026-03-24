"Jag har aldrig varit rädd för att bli gammal": vid 77 års ålder firar den här modellen sin ålder med stolthet

Åldrande är fortfarande ett känsligt ämne, ofta omgivet av förväntningar och rädslor. Ändå väljer vissa offentliga personer att prata om det på ett annat sätt. Vid 77 års ålder visar Maye Musk (Elon Musks mamma) en lugn syn på ålder och hävdar en fridfull relation till sitt utseende.

Att bli gammal, en upplevelse att omfamna

I sin bok "A Woman Makes a Plan", såväl som på sina sociala medier, delar Maye Musk med sig av en enkel idé: hon har aldrig varit rädd för att åldras. För henne är tidens tecken – i ansiktet såväl som på kroppen – inte brister som ska korrigeras, utan spår av ett levt liv. Detta perspektiv är också kopplat till hennes familjehistoria, särskilt exemplet med hennes mor, som förblev aktiv långt in i vuxen ålder utan att oroa sig för sitt utseende.

Maye Musks budskap resonerar eftersom det erbjuder ett annat sätt att se på tidens gång. Åldrande presenteras inte som en förlust, utan som en fortsättning. Naturligtvis upplever alla denna utveckling olika. Vissa människor accepterar den lätt, andra mindre, och alla dessa erfarenheter är giltiga.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Maye Musk (@mayemusk)

En framträdande närvaro på sociala medier

Långt ifrån att försvinna från offentligheten är Maye Musk mycket aktiv på Instagram. Hon delar allt från modekampanjer till minnen från sina tidiga dagar och mer personliga ögonblick. I kommentarerna berömmer många användare hennes synlighet och energi, och finner det ofta inspirerande. Att se en kvinna över 50 ockupera medieutrymme, modellera för varumärken och uttala sig offentligt är fortfarande relativt ovanligt.

Denna synlighet uppskattas dock inte universellt. Vissa internetanvändare är mer reserverade, till och med kritiska, och pekar särskilt på hennes status som Elon Musks mamma, vilket de anser bidrar till att förstärka hennes berömmelse. Andra ifrågasätter bilden av självacceptans hon utstrålar och antyder att hon kan ha genomgått kosmetisk kirurgi, vilket ibland ger upphov till hetsiga debatter i kommentarerna.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Maye Musk (@mayemusk)

En bild av skönhet som utvecklas, försiktigt

Som ansiktet utåt för stora mode- och kosmetikmärken förkroppsligar Maye Musk en form av skönhet som omfamnar ålder utan att försöka sudda ut den. Hennes närvaro i reklamkampanjer bidrar till att, åtminstone delvis, bredda dessa representationer.

Med det sagt, även om denna synlighet är ett steg framåt, är den fortfarande begränsad. Maye Musk uppfyller ändå många av de skönhetsstandarder som värderas i branschen: figur, drag, estetiska koder. Med andra ord är det en positiv utveckling att se modeller i alla åldrar inom mode eller på tv, men mångfalden av kroppar, ansikten och bakgrunder behöver fortfarande utforskas.

I slutändan, med sin fras som nästan har blivit ett mantra, hjälper Maye Musk till att öppna upp ett utrymme för reflektion. Hennes resa påminner oss om att det är möjligt att förbli synlig och ambitiös i alla åldrar. Och framför allt att åldrande också kan närmas med en viss lätthet i själen.