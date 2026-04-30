Född utan armar överraskar piloten Jessica Cox även inom kampsport

Hon styr ett flygplan med fötterna, kör bil utan modifiering – och utför ”kata” på tatamimattorna: Jessica Cox, född utan armar 1983, är en av vår tids mest inspirerande personligheter, och hennes historia fortsätter att förvåna världen.

Född utan armar, uppvuxen utan gränser

Jessica Cox föddes den 2 februari 1983 i Sierra Vista, Arizona, utan armar – på grund av ett sällsynt medfött tillstånd vars exakta orsak läkare aldrig har identifierat. Från spädbarnsåldern placerade hennes mamma leksaker i hennes spjälsäng inom bekvämt räckhåll för hennes fötter. Hon vägrade att se sig själv som annorlunda, men bemästrade vardagliga sysslor med fötterna och har konsekvent överträffat förväntningarna.

Sedan hon var 14 år har Jessica Cox inte längre använt proteser. Med fötterna kan hon köra bil utan modifieringar, skriva på ett tangentbord med 25 ord per minut, tanka bensin och sätta i eller ta ut sina kontaktlinser.

Svart bälte i taekwondo vid 14 års ålder – en världspremiär

Jessica Cox började utöva taekwondo vid 10 års ålder på en skola i sin hemstad. Vid 14 års ålder fick hon sitt första svarta bälte – och blev därmed den första personen utan armar att uppnå denna bedrift i American Taekwondo Association. Hennes instruktörer var tvungna att skapa en helt anpassad läroplan för att göra träningen tillgänglig för framtida elever utan armar – ett utbildningsframsteg som sträcker sig långt bortom hennes personliga erfarenhet. Jessica Cox är nu ett svart bälte av fjärde graden i taekwondo.

Pilot - trots flygrädslan

Efter att ha tagit examen i psykologi från University of Arizona år 2005, kom en stridspilot fram till henne vid examensceremonin och erbjöd henne en flygresa. Hennes största rädsla var att flyga, men hennes "varför inte"-filosofi ledde henne till den mest extraordinära utmaningen i hennes liv.

Efter tre års utbildning och fyra flygplan testade i tre olika stater fick Jessica Cox sin pilotlicens den 10 oktober 2008 på en Ercoupe 415-C från 1946 – ett flygplan konstruerat utan styrpedaler, som hon styr med ena foten på spaken och den andra på gasreglaget.

Guinness världsrekord och världsomspännande erkännande

Guinness World Records tilldelade henne titeln "första kvinnan att flyga ett flygplan med fötterna". Hennes dokumentär "Right Footed", regisserad av den amerikanske dokumentärfilmaren och författaren Nick Spark, vann 17 priser, inklusive bästa dokumentär på Mirabile Dictu-festivalen i Vatikanen, innan den sändes i 80 länder på National Geographic. Hennes berättelse är nu en del av renoveringen av National Air and Space Museum i Washington, D.C.

Talare, grundare och aktivist

Utöver sina personliga prestationer grundade Jessica Cox Rightfooted Foundation International, en icke-statlig organisation som arbetar för barn som föds med olika lem och ger dem möjlighet att leva självständiga och meningsfulla liv. Hon har varit talare i 18 år i 28 länder och vänt sig till en publik på upp till 40 000 personer. Hennes slogan säger allt: "Tänk utanför skon."

I slutändan har Jessica Cox inte bara bevisat att man kan leva utan armar – hon har bevisat att man kan flyga, slåss och, viktigast av allt, inspirera miljontals människor utan dem. Hon fortsätter att skriva en berättelse som ingen annan skulle ha vågat föreställa sig.