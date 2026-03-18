"Jag är 60 år gammal, så här ser jag ut": den här modellen visar stolt upp sin kropp

Vid 60 års ålder skapade den tjeckisk-svensk-amerikanska modellen och skådespelerskan Paulina Porizkova nyligen furore genom att dela en oredigerad video som visar hennes kropp som den ser ut idag. Resultatet: ett kraftfullt budskap, applåderat av tusentals internetanvändare.

Ett enkelt uttalande

Den 12 mars 2026 publicerade Paulina Porizkova en video som svar på en enkel fråga: hur lyckas hon se "så fantastisk" ut vid 60? Vänd mot kameran tar hon av sig en böljande morgonrock och visar sig själv utan någon iscensättning. "Jag är 60, så här ser det ut", förklarar hon sakligt. Hon pekar på sin kropp, dess linjer, och visar upp varje detalj fullt ut. Inget filter, ingen smickrande belysning, ingen retuschering. Bara en verklig, levande kropp som berättar en historia.

Att tämja sin kropp, verkligen

Det som är särskilt gripande med hennes budskap är hur hon pratar om vad många fortfarande skulle kalla "ofullkomligheter". Hennes mage, till exempel, försöker hon inte dölja eller förändra. Hon påminner oss om att den bar hennes barn och att den är en del av henne. Oavsett viktfluktuationer eller träningspass bekräftar hon att hon älskar den precis som den är.

Hennes hud, präglad av tiden, värderas också om. Långt ifrån att se den som en förlust uppfattar hon den som en form av styrka. För Paulina Porizkova är dessa förvandlingar en återspegling av ett levt liv, inte något som ska korrigeras. Under årens lopp förklarar hon till och med att hon känner sig mer i fred med sin kropp än hon gjorde vid 20. En vision som fullständigt kullkastar förutfattade meningar om ålder och skönhet.

En kroppspositivitet som utvecklas med åldern

Paulina Porizkova är inte främmande för aktivism. I flera år har hon kämpat för en mer realistisk representation av kroppar, särskilt inom modebranschen. Hennes syn på kroppspositivitet utmärker sig genom sin mognad: hon försöker inte anpassa sig till ett ideal, utan snarare fira verkligheten.

Som före detta modell håller hon sig fortfarande till vissa dominerande skönhetsstandarder. Det är dock just denna kontrast som är slående. Där branschen ofta värdesätter utjämnade, retuscherade, nästan overkliga kroppar, väljer hon att visa en mer autentisk version av sig själv. Och det är just denna gest som hyllas.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

En våg av entusiastiska reaktioner

Kommentarerna under hennes video mångdubblas. Många tackar henne för hennes transparens och mod. Vissa talar om ett befriande budskap, andra om en inspirationskälla. Det som sticker ut mest är lättnaden av att se en kropp som inte försöker dölja tidens gång. En kropp som inte ber om ursäkt för att den existerar som den är. I en värld där bilder ofta filtreras, retuscheras och standardiseras skapar denna autenticitet en verklig koppling.

Att återta sin image, oavsett ålder

Utöver själva videon öppnar detta vittnesmål upp för en bredare reflektion. Tänk om du kunde se på din kropp annorlunda? Inte som något att korrigera, utan som ett levande, föränderligt, legitimt utrymme. Att bli äldre betyder inte att försvinna, eller att bli mindre värdig att synas. Din kropp förändras, ja, men den fortsätter också att berätta din historia, dina upplevelser, din styrka.

I slutändan är Paulina Porizkovas budskap enkelt men kraftfullt: det finns inte bara ett sätt att vara vacker, och definitivt inte i en specifik ålder. Och ibland är den starkaste gesten helt enkelt denna: att visa sig själv som man är, utan att be om ursäkt.